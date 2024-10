buten un binnen Fischtown Pinguins feiern klaren Heimsieg gegen die Löwen Frankfurt Stand: 18.10.2024 21:49 Uhr

Die Bremerhavener schlugen die Hessen in der Eisarena mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Nach torlosem ersten Drittel sorgten die Pinguins im zweiten Spielabschnitt für klare Verhältnisse.

Von Helge Hommers

Die Eishockey-Partie war am Freitagabend noch nicht einmal eine Minute alt, schon hatten die Bremerhavener die erste große Chance zur Führung. Doch der Schuss von Pinguins-Kapitän Jan Urbas landete nur am Pfosten. Trotz weiterer Einschussmöglichkeiten – vor allem für den Gastgeber – ging es ohne Tore auf beiden Seiten in die erste Pause.

Urbas und Jeglic treffen für die Pinguins

Im Mittelabschnitt erwischten die Pinguins einen Start nach Maß: Erst erzielte Urbas in Überzahl per Schlagschuss das 1:0 (24. Minute), dann baute Ziga Jeglic keine zwei Zeigerumdrehungen später nach starker Vorarbeit von Nicholas B. Jensen die Führung aus (26.).

Mit einer beruhigenden Zwei-Tore-Führung im Rücken starteten die Bremerhavener in das letzte Drittel. In dem sorgte Markus Vikingstad mit dem nächsten Pinguins-Treffer schon früh für die Vorentscheidung (46.). In der Schlussphase ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und gewannen letztendlich souverän mit 3:0.

Pinguins reisen nach Ingolstadt

Bereits am Sonntag kehrt das Team von Coach Alexander Sulzer aufs Eis zurück: Um 14 Uhr treffen die Bremerhavener auswärts auf den ERC Ingolstadt.

