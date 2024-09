buten un binnen Fischtown Pinguins fehlen nur 14 Sekunden zum Sieg Stand: 29.09.2024 17:01 Uhr

Bis kurz vor Schluss führte der Eishockey-Klub aus Bremerhaven mit 1:0, doch dann glich Mannheim aus und erzielte in der Verlängerung das entscheidende Tor.

Kristers Gudlevskis konnte einem am Sonntagnachmittag in der Eisarena Bremerhaven wirklich leid tun. Der Torwart der Fischtown Pinguins hatte fast 60 Minuten lang in überragender Manier auf dem Eis alles gehalten, was die Mannheimer Adler auf ihn abgefeuert hatten.

Die Pinguins führten nach einem Treffer von Alex Friesen in der 19. Minute mit 1:0 und die letzten Sekunden liefen. Die 4.500 Bremerhavener Fans hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen, doch dann passierte es: Matthias Plachta schob den Puck irgendwie an Gudlevskis vorbei ins Tor – der 1:1-Ausgleich, 14,5 Sekunden vor der Schlusssirene.

Mannheim trifft in der Verlängerung

Die Adler hatten in den Schlusssekunden ihren Torwart herausgenommen und einen sechsten Feldspieler gebracht, es hatte sich für Mannheim ausgezahlt. Und mehr noch, den Gästen gelang in der Verlängerung (62. Minute) der entscheidende Siegtreffer zum 2:1 durch Jyrki Jokipakka.

Lange Gesichter bei den Bremerhavenern, die dennoch mit ihrer Leistung zufrieden sein können. Die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer zeigt sich in sehr ordentlicher Frühform zum Saisonbeginn und bleibt vorerst an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Sport kompakt, 29. September 2024, 16:28 Uhr