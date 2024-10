buten un binnen Finale verpasst: Falck bringt Bronze von Tischtennis-EM nach Bremen Stand: 19.10.2024 20:50 Uhr

Es sollte nicht sein mit der Titelverteidigung für Werder-Profi Mattias Falck. Doch der Schwede konnte sich im Doppel zumindest mit der Bronzemedaille trösten.

Von Petra Philippsen

Der Samstag in Linz hatte nahezu perfekt begonnen für Mattias Falck, aber am frühen Abend endete dieser Tag bei der Tischtennis-EM doch mit einer Enttäuschung. Für den Schweden, der in der sechsten Saison das Bundesliga-Team von Werder Bremen anführt, sollte es im Doppel nicht sein mit dem erneuten Finaleinzug und seiner Titelverteidigung.

Mit seinem langjährigen Doppelpartner Kristian Karlsson unterlag Falck im Halbfinale seinen schwedischen Teamkollegen Truls Möregardh und Anton Källberg deutlich mit 0:3 (10:12, 6:11, 2:11). Dabei hatten Falck und Karlsson im Viertelfinale am Vormittag gegen das deutsche Duo Dang Qiu und Benedikt Duda noch eine hervorragende Leistung mit dem 3:2 (9:11, 11:6, 11:7, 8:11, 11:7)-Sieg abgeliefert und sich zu recht Hoffnung auf Gold gemacht.

Wir haben ein fantastisches Viertelfinale auf richtig hohem Level gespielt, aber im Halbfinale konnten wir dieses Level nicht halten und haben beide nicht unsere beste Leistung zeigen können. Deshalb sind wir jetzt erstmal sehr enttäuscht, dass es nicht gereicht hat.

(Werders Tischtennis-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

Harte Konkurrenz in Europa

Bei der letzten Europameisterschaft 2022 in München hatte Falck Gold im Doppel und Bronze im Einzel gewonnen. Doch die europäische Konkurrenz ist bärenstark und eng zusammengerückt, oft entscheidet nur die Tagesform. Und Falck hatte nach einer Operation einen schwierigen Sommer, die Bronzemedaille bei der EM ist nun mehr als ein versöhnliches Ende dieser Saison für den 33-Jährigen.

Mit Werder Bremen ist Falck bereits in einer Woche schon wieder gefordert, am 27. Oktober steht das schwere Auswärtsspiel in Fulda an. Doch mit ihrem Kapitän in dieser Form können die Bremer darauf hoffen, auch weiterhin ungeschlagen zu bleiben.

