buten un binnen FC Oberneuland macht Co-Trainer zum Chefcoach

Nach dem Rücktritt von Trainer Sören Seidel in der vergangenen Woche hat der Bremer Fußball-Klub einen Nachfolger gefunden. Der feiert dann im Pokal-Spiel Premiere.

Für Sören Seidel war es aufgrund neuer Regularien zu seiner Doppel-Tätigkeit als Spielerberater und Trainer nicht mehr möglich, seine Arbeit beim FC Oberneuland fortzusetzen. Kaum eine Woche nach dessen Rücktritt hat der Bremer Fußball-Klub einen Nachfolger für Seidel gefunden: Marcel Brendel.

Der bisherige Co-Trainer wird zum Chefcoach befördert und hat direkt jede Menge zu tun. Denn bereits in zehn Tagen, am 12. August um 15:30 Uhr, trifft der FCO in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Nürnberg. Brendel soll aber nicht nur für dieses wichtige Spiel einspringen, sondern die Mannschaft auch durch die Saison in der Bremen-Liga führen.

