buten un binnen Erster Sommer-Zugang: Österreicher Grüll wechselt zu Werder

Marco Grüll läuft ab der kommenden Saison für die Bremer auf, das bestätigte Werder am Montag. Aktuell spielt der 25-Jährige noch in seiner Heimat bei Rapid Wien.

Werder Bremen hat den österreichischen Fußball-Nationalspieler Marco Grüll von der kommenden Spielzeit an verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer kommt ablösefrei von Rapid Wien an die Weser, teilte der Bundesligist am Montag mit. Er spielt seit 2021 bei Rapid.

Grüll war in der gerade abgeschlossenen Winter-Transferperiode mit Werders Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 und 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht worden. Ein sofortiger Transfer zu einem der beiden Klubs war nicht zustande gekommen. Grüll spielte viermal bislang für die Nationalmannschaft Österreichs. Die letzte Partie liegt allerdings schon beinahe zwei Jahre zurück.

Grüll ist ein "gradliniger Offensivspieler"

Der Österreicher ist Offensivspieler und kommt vor allem als linker Außenstürmer zum Einsatz. Für Rapid Wien und seinen Ex-Verein SV Ried gelangen ihm in 108 Erstliga-Spielen ganze 30 Treffer. Zu 23 weiteren Toren lieferte Grüll die Vorarbeit.

Hinzu kommen 24 Einsätze in europäischen Vereinswettbewerben, in denen er neun Tore erzielte und drei Assists gab. In Bremen trifft Grüll auf seine Landsleute Marco Friedl und Romano Schmid.

Marco ist ein aktiver und geradliniger Offensivspieler, der in den vergangenen Jahren seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat und dazu auch noch ein guter Vorbereiter ist.

(Werder-Trainer Ole Werner)

