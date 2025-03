buten un binnen "Ergebnis ist egal": Pinguins wollen Play-off-Fehlstart abschütteln Stand: 17.03.2025 15:27 Uhr

Die 0:5-Klatsche im ersten Spiel gegen die Kölner Haie war heftig für das Eishockey-Team aus Bremerhaven. Zu Spiel zwei am Dienstag sollen die Köpfe wieder frei sein.

Von Petra Philippsen

Es war ein gebrauchter Nachmittag in der Eisarena Bremerhaven für die Fischtown Pinguins, aber so richtig erklären konnten es sich die Eishockey-Profis auch nicht, warum dieses erste Play-off-Spiel gegen die Kölner Haie mit 0:5 so krachend schief gegangen war.

Denn eigentlich, so fand Pinguins-Coach Alexander Sulzer bei buten un binnen, "haben wir ein gutes Spiel gemacht". Auch Manager Sebastian Furchner sagte: "Es lag an Kleinigkeiten. Am Ende gehen wir mit einem 0:5 nach Hause, das schwer einzuordnen ist."

Haie schlagen "sehr sehr effizient" zu

Doch unterm Strich gab es einen Hauptgrund für die Klatsche: Den Fischtown Pinguins wollte partout kein Tor gelingen. Die Haie dagegen "haben sehr sehr effizient gespielt", betonte Sulzer: "Sie haben das gut gemacht und ihr Überzahlspiel eiskalt ausgenutzt und zur richtigen Zeit die Tore geschossen."

Den Bremerhavenern fehlte das Glück vor dem Tor und ausgerechnet Kristers Gudlevskis, der gerade als bester Torwart der Deutschen Eishockey-Liga ausgezeichnet worden war, musste sich fünf Mal düpieren lassen. Noch ist in dieser sogenannten "Best-of-Seven-Serie" nichts verloren, denn es werden vier Siege benötigt, um das Halbfinale zu erreichen.

In den Play-offs ist ein verlorenes Spiel ein verlorenes Spiel, das Ergebnis ist egal. Sie haben das erste Spiel gewonnen und ich wünsche ihnen viel Glück für die nächsten.

(Pinguins-Torwart Kristers Gudlevskis bei buten un binnen)

Klatsche schnell abhaken

Kein Durchkommen: Für die Fischtown Pinguins war das Tor der Kölner Haie wie vernagelt.

Möglichst schnell dieses frustrierende Spiel abhaken und am besten gar nicht mehr das schale Gefühl zulassen, dass es eine 0:5-Heimklatsche gewesen ist – das war die Devise der Pinguins am Sonntag. "Das ist das Schöne an den Play-offs: Das Spiel ist vorbei, es steht 0:1, egal, wie es ausgegangen ist, und es geht weiter", so Furchner.

Weiter geht es direkt am Dienstagabend um 19:30 Uhr in Köln, das schlechte Gefühl vom Fehlstart soll bis dahin längst abgeschüttelt sein, hoffen die Verantwortlichen. "Die Jungs gehen jetzt aufs Fahrrad, essen etwas und dann muss das aus den Köpfen raus sein, wenn sie die Halle verlassen", erklärte Furchner. Die Pinguins müssen darauf vertrauen, dass das wirklich so einfach klappt.

Spieltermine Play-off-Viertelfinale Pinguins gegen Kölner Haie: Spiel Termin Heim Gast Ergebnis 1. Sonntag, 16. März, 15 Uhr Fischtown Pinguins Kölner Haie 0:5 2. Dienstag, 18. März, 19:30 Uhr Kölner Haie Fischtown Pinguins 3. Freitag, 21. März, 19:30 Uhr Fischtown Pinguins Kölner Haie 4. Montag, 24. März, 19:30 Uhr Kölner Haie Fischtown Pinguins

