buten un binnen Einst besser als Haaland: Das sollten Sie über Werders Silva wissen

Einst besser als Haaland: Das sollten Sie über Werders Silva wissen Stand: 03.02.2025 12:25 Uhr

Die Bremer haben Stürmer André Silva bis zum Saisonende von RB Leipzig ausgeliehen. In seiner Karriere hat der 29-jährige Portugiese schon so einiges erlebt.

Von Karsten Lübben

Kurz vor dem Ende der Transferphase hat Werder mit der Verpflichtung von André Silva noch einmal nachgelegt. Weil er bei RB Leipzig lediglich zweite Wahl war, hat dieser nach einer neuen Herausforderung gesucht – und sie nun in Bremen gefunden. Dabei wäre es vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen, dass ein Spieler seines Kalibers an der Weser landet. Wir stellen Werders Neuzugang einmal genauer vor.

1. Silva stand schon bei einigen Topklubs unter Vertrag

Silva wurde in der Jugend des FC Porto ausgebildet und schaffte beim portugiesischen Topklub auch den Sprung zu den Profis. Der große Durchbruch gelang ihm in der Saison 2016/17, in der er für Porto in 32 Liga-Spielen 16 Tore erzielte. Zudem schoss er in der Champions League in acht Partien vier Tore.

Bei der AC Mailand erfüllte André Silva als junger Spieler nicht die Erwartungen.

Mit diesen Leistungen machte er die AC Mailand auf sich aufmerksam, zu der er im Sommer 2017 mit 21 Jahren wechselte. Der Klub aus der Lombardei zahlte seinerzeit fast 40 Millionen Euro Ablöse für Silva. Dort blieb er jedoch hinter den Erwartungen zurück und konnte sich nicht durchsetzen. In 25 Partien in der Serie A traf er nur zweimal.

2. Silva war einst Tauschmasse für Rebic

Nach nur einer Saison verliehen die Mailänder Silva an den FC Sevilla, ehe sie ihn im Sommer 2019 nur noch loswerden wollten. Da passte es gut, dass sie ihn am Ende des Tranferfensters in einen Deal mit Eintracht Frankurt involvieren konnten. Sie bekamen von den Hessen Ante Rebic – und Silva wechselte im Gegenzug an den Main.

3. Silva lag in der Torjägerliste sogar vor Haaland

Der Deal ging für die Frankfurter voll auf. In seiner ersten Bundesliga-Saison erzielte Silva immerhin zwölf Tore. Zum echten Torjäger im Team avancierte er dann im zweiten Jahr, in dem ihm 28 Tore gelangen.

In der Saison 2020/21 war André Silva auch zweimal gegen Werder erfolgreich. Hier ließ er Torwart Jiri Pavlenka mit seinem Kopfball keine Chance.

Mit dieser Ausbeute lag er in der Torjägerliste sogar vor Erling Haaland, der für Borussia Dortmund 27-mal erfolgreich war. Nur Robert Lewandowski, der damals noch für den FC Bayern gespielt hat, lag mit 41 Toren noch vor Silva in der Torjägerliste. Mit diesen Leistungen weckte Silva Begehrlichkeiten. Im Sommer 2021 wechselte er für 23 Millionen Euro nach Leipzig.

4. Silva war schon zweimal bei der WM und einmal bei der EM dabei

Sein erstes Länderspiel für Portugal absolvierte Silva im September 2016 gegen Gibraltar. Mittlerweile kommt er auf 53 Einsätze, in denen er 19 Tore schoss. Mitgemischt hat der 29-Jährige auch schon bei Welt- und Europameisterschaften.

Bei der WM 2018 in Russland kam er mit den Portugiesen bis ins Achelfinale, in dem sie gegen Uruguay ausschieden (1:2). 2022 bei der WM in Katar war im Viertelfinale gegen Marokko (1:2) Schluss. Bei der aufgrund der Corona-Pandemie erst 2021 ausgetragen EM 2020 verlor Silva mit seinem Team im Achtelfinale gegen Belgien (0:1). Bitter für ihn: Noch wartet er auf seinen ersten Treffer bei einem großen Turnier.

5. Silva hat den DFB-Pokal und die Nations League gewonnen

Nach seinem Wechsel von Frankfurt nach Leipzig im Sommer 2021 kam Silva bei den Sachsen nie mehr an seine einstige Topform heran. Trotzdem gewann er 2022 und 2023 den DFB-Pokal. Und daran hatte er durchaus seinen Anteil. 2022 erzielte er im DFB-Pokal in seinen sechs Einsätzen zwei Tore und bereitete zwei vor. 2023 traf er in seinen vier Einsätzen zweimal und lieferte bei drei Toren die Vorlage.

André Silva (rechts) hat zweimal den DFB-Pokal mit RB Leipzig gewonnen. Hier feierte er 2022 gemeinsam mit Dani Olmo.

Mit Portugal durfte er 2019 zudem den Sieg in der Nations League feiern. In der Gruppenphase gelangen ihm in vier Einsätzen drei Tore. Beim Halbfinale gegen die Schweiz (3:1) und im Finale gegen die Niederlande (1:0) fehlte er seinerzeit jedoch aufgrund von Problemen mit der Patellasehne.

