buten un binnen "Ein großer Schritt": Fischtown Pinguins arbeiten am Play-off-Wunder

"Ein großer Schritt": Fischtown Pinguins arbeiten am Play-off-Wunder Stand: 28.03.2025 06:03 Uhr

Die Bremerhavener lagen in der Viertelfinalserie schon 0:3 zurück, nun holten sie zum 2:3 auf. Ab 19:30 Uhr stehen sie in Köln jedoch erneut mit dem Rücken zur Wand.

Von Petra Philippsen

Am Ende des fünften Play-off-Spiels bekamen die Fischtown Pinguins am Mittwochabend nochmal Puls. Sie führten knapp mit 4:3 und die letzten zwei Minuten der Partie mussten sie in Unterzahl spielen. Würde den Kölner Haien zum vierten Mal an diesem Abend der Ausgleich gelingen? Doch die Fans in der Eisarena Bremerhaven durften am Ende aufatmen, die Pinguins schafften den zweiten Sieg in dieser Viertelfinalserie – die Hoffnung lebt weiter in Bremerhaven.

"Das war nochmal spannend am Ende in Unterzahl, aber die Jungs haben das super gemacht und alles gegeben bis zum Ende", lobte Trainer Alexander Sulzer im Gespräch mit buten un binnen. Mit 0:3 hatte seine Mannschaft in der Best-of-seven-Serie der Play-offs zurückgelegen. Eigentlich war es für den Vizemeister aus Bremerhavener am vergangenen Montag schon vorbei. Doch die Pinguins haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet.

Der Glaube in Bremerhaven lebt

Mit Willen, Teamgeist und zwei wichtigen Treffern von Kapitän Jan Urbas zur richtigen Zeit stemmten sich die Pinguins gegen das vorzeitige Saisonaus. "Das war ein großer Schritt für die Serie", lobte der Spieler Nino Kinder. "Man hat im letzten Spiel schon gesehen, was wir für Qualitäten haben, wenn wir zusammenhalten und daran glauben."

Den festen Glauben brauchen die Eishockey-Profis von der Nordsee aber auch weiterhin, denn sie stehen auch vor dem sechsten Spiel am Freitagabend um 19:30 Uhr immer noch mit dem Rücken zur Wand. Die Kölner Haie haben dann im Heimspiel ihren dritten Matchball und jede Menge Wut im Bauch. Die Pinguins aber sind jetzt richtig angekommen in der Serie und wollen bestenfalls auch noch das Entscheidungsspiel erzwingen.

Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie wir uns da reingekämpft und die letzten beiden Spiele verdient gewonnen haben. Die Mannschaft hat einen Riesen-Charakter.

(Pinguins-Coach Alexander Sulzer)

