buten un binnen Die neue Werder-Balance und 4 weitere Fakten zum Heidenheim-Duell Stand: 10.02.2024 06:27 Uhr

Seit sieben Spielen sind die Bremer in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen, das gab es zuletzt vor fünf Jahren. Ab 15:30 Uhr soll die Erfolgsserie weiter gehen.

1. Erfolgswelle an der Weser

In der Rückrunde hat nur Bremen alle drei Spiele gewonnen. Werder gewann erstmals seit fast fünf Jahren drei Bundesliga-Spiele in Folge. Das hatte es zuletzt im März 2019 unter Florian Kohfeldt gegeben. Eine längere Siegesserie feierten die Bremer letztmals vor neun Jahren, als es unter Viktor Skripnik sogar fünf Siege in Folge gegeben hatte. Ungeschlagen ist Bremen sogar seit sieben Bundesliga-Partien, länger war das letztmals vor fünf Jahren unter Florian Kohfeldt der Fall (zwölf Bundesliga-Spiele in Folge ohne Niederlage).

2. Bremen macht es sich im Mittelfeld gemütlich

Aus den ersten drei Saisonspielen hatte Werder nur drei Punkte geholt, nun sind es gegen die gleichen Gegner in der Rückrunde bereits neun Zähler. Damit erreichte Bremen insgesamt die Ausbeute von 26 Punkten und setzt sich langsam, aber sicher in der oberen Tabellenhälfte fest, die in der kompletten Hinrunde außer Reichweite war. Vor einem Jahr war es nach 20 Spieltagen nur ein Zähler mehr, in Sachen Klassenerhalt ist Werder also auf Kurs.

3. Werder ist Mahnung für Heidenheim

Heidenheim hält sich weiter im Mittelfeld der Tabelle fernab der Abstiegsplätze. 24 Punkte nach 20 Spieltagen sind eine formidable Ausbeute, die für zwölf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze sorgen. Die letzte Mannschaft, die mit der Heidenheimer oder einer besseren Punkteausbeute nach 20 Runden noch abgestiegen ist, war ausgerechnet der jetzige Gegner Werder Bremen, der 2020/21 trotz 25 Zählern nach 20 Spieltagen am Ende direkt abstieg.

4. Einen Auswärtssieg gab es noch nie

In den insgesamt sieben Pflichtspiel-Duellen (je zwei Mal Relegation, 2. Bundesliga und DFB-Pokal sowie das Hinspiel in dieser Bundesliga-Saison) gab es keinen Auswärtssieg – fünf Mal siegte das Heimteam und zwei Mal trennte man sich remis (jeweils in der Relegation).

5. An der Weser wird gepunktet

Werder Bremen ist dabei, im eigenen Stadion die Basis für den Klassenerhalt zu legen. Fünf der sechs Saisonsiege und 17 der 23 Punkte wurden im eigenen Stadion geholt. Allein in den letzten drei Heimspielen sprangen sieben von neun möglichen Punkten heraus. In den beiden nun folgenden Heimspielen gegen die Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt kann Werder einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 8. Februar 2024, 18:06 Uhr