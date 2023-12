buten un binnen Die EM ist in Gefahr: Verlässt Pavlenka Werder im Januar? Stand: 20.12.2023 15:24 Uhr

An Michael Zetterer kommt Jiri Pavlenka im Bremer Tor erstmal nicht mehr vorbei. Noch habe der Tscheche mit ihm aber nicht über einen Wechsel gesprochen, berichtet Ole Werner.

Von Karsten Lübben

Auf Michael Zetterer ist in den vergangenen Wochen einiges eingeprasselt. Nachdem der 28-Jährige offiziell zur neuen Nummer eins im Werder-Tor ernannt wurde, leistete er sich den ein oder anderen Fehler und wirkte nicht mehr so souverän wie zuvor, als er den verletzten Jiri Pavlenka zunächst vertrat. Am Dienstagabend konnte Zetterer sich beim 1:1 gegen RB Leipzig jedoch mehrfach auszeichnen und war einer der Garanten dafür, dass die Bremer einen Zähler holten.

Michael Zetterer war gegen RB Leipzig ein starker Rückhalt für das Bremer Team.

"Insgesamt hat Zetti (Michael Zetterer, Anm. d. Red.) in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt, wenn man sich das anschaut, seitdem er für Pavlas (Jiri Pavlenka, Anm. d. Red.) ins Tor kam", sagte Coach Ole Werner nach der Partie gegen die Leipziger. Überzeugt Zetterer, ist dies für Pavlenka jedoch umso bitter. Schließlich will dieser im kommenden Sommer bei der EM in Deutschland im Tor der tschechischen Nationalmannschaft stehen. Dieses Ziel dürfte er jedoch verfehlen, wenn er auch in der Rückrunde bei Werder nur auf der Bank sitzt.

Pavlenka hat bei Werner noch nicht um einen Wechsel gebeten

Um seine EM-Chance zu wahren, hilft Pavlenka eigentlich nur ein Vereinswechsel im Winter. "Auf mich ist niemand zugekommen. Wir müssen abwarten. Die Transferperiode ist offen", erklärte Werner mit Blick auf einen möglichen Pavlenka-Abgang in den kommenden Wochen.

Grundsätzlich versuche ich immer die Perspektive des anderen einzunehmen — und meiner Spieler nochmal mehr. Am Ende es geht es für den Spieler darum, die für ihn bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und für den Verein geht es darum, die beste Entscheidung für den Verein zu treffen. Da bin ich auch immer ganz froh, dass ich in den Punkten der Trainer bin.

(Ole Werner)

Werder bräuchte einen Ersatz für Pavlenka

Für Werder wird ein möglicher Pavlenka-Wechsel letztlich von den finanziellen Bedingungen abhängen. Zetterer wird aller Voraussicht auch nach der Vorbereitung am 14. Januar (15:30 Uhr) gegen den VfL Bochum wieder im Bremer Tor stehen, wie Werner betonte.

Pavlenkas Gehalt liegt aber über dem eines klassischen zweiten Torhüters. Für die Bremer würde es in diesem Fall also darum gehen, als Ersatz einen Spieler verpflichten zu können, der Bundesliga-Niveau besitzt und zugleich weniger verdient als Pavlenka. Die Variante, den dritten Torwart Eduardo Dos Santos Haesler einfach zur neuen Nummer zwei zu machen, wäre derweil deutlich zu risikoreich.

