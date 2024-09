buten un binnen DFB-Sportgericht verkündet Urteil: Friedl fehlt zwei Spiele Stand: 18.09.2024 17:26 Uhr

Nach seiner Notbremse im Spiel beim FSV Mainz 05 sah Werder Bremens Kapitän Marco Friedl die Rote Karte. Das DFB-Sportgericht hat nun sein Urteil verkündet.

Werder Bremen muss zwei Spiele auf Friedl verzichten. Nach der Roten Karte für den Österreicher infolge einer Notbremse verhängte das DFB-Sportgericht die Sperre wegen unsportlichen Verhaltens.

Beim 2:1-Sieg der Bremer in Mainz am Sonntag hatte der 26-Jährige in der 60. Minute nach einem Foul an Stürmer Jonathan Burkardt den Platzverweis erhalten. Damit fehlt Friedl seinem Klub in der Partie gegen seinen Ex-Klub Bayern München am Samstag und bei der TSG Hoffenheim am 29. September.

