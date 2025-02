buten un binnen Der Schiri erklärt: Darum flogen Stark, Friedl und Werner vom Platz

Gegen Ende des Spiels kam es immer mehr zu Spielverzögerungen. Ich hatte auch im Vorfeld den Torwart von Bremen verwarnt wegen Spielverzögerung. In dem Fall war es so, dass der Spieler Stark den Ball bekommen hat, am richtigen Ort stand und auch gut hätte einwerfen können. Für mich war da das Maß dann erreicht für eine Gelbe Karte, weil er den Ball dann weitergibt und offensichtlich dadurch an der Uhr drehen und Zeit schinden möchte.

(Schiedsrichter Martin Petersen)