buten un binnen Darum kommt das Werder-Team nicht zur Trauerfeier für Willi Lemke

Um 11 Uhr am Freitag verabschiedet Bremen sich bei einer Gedenkstunde von Willi Lemke. Ole Werner hat nun erklärt, wieso sein Team nicht dabei sein wird.

Werner betonte, dass es für sein Team grundsätzlich selbstverständlich gewesen wäre, bei der Trauerfeier dabei zu sein. Für die Bremer steht allerdings am Samstag (15:30 Uhr) der Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg an. Und vor diesem absolvieren sie am Freitagvormittag ihr Abschlusstraining, ehe die Abreise nach Augsburg ansteht. Spontan, so Werner, könne des nun nicht mehr geändert werden.

Es gibt ungefähr zwei Flugzeuge, mit der die Bundesliga-Mannschaften in der Kadergröße so durch Deutschland fliegen. Das heißt: Wenn wir Dinge verlegen, hat das immer auch Auswirkungen auf andere Mannschaften. Es ist logistisch nicht so ganz einfach, Dinge dann so ganz kurzfristig umzulegen.

Falls die Trauerfeier an einem Mittwoch oder Donnerstag stattgefunden hätte, wäre laut Werner auch das Team zu dieser gekommen. In Abstimmung mit Lemkes Familie sei aber die Entscheidung gefallen, dass das Team, wie geplant, in Richtung Augsburg aufbricht. Schließlich, ist sich Werner sicher, wäre es auch in Lemkes Sinne gewesen, dass Werder sich gut auf die Partie vorbereitet.

