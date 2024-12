buten un binnen Bremerhavens Basketballer hoffen auf Kompromiss bei Stadthallen-Umbau Stand: 11.12.2024 18:12 Uhr

Die Spielstätte der Eisbären Bremerhaven muss saniert werden. Doch für den Basketball-Klub bedeutet der Umbau große Einschränkungen – sogar der Umzug droht.

Von Yannick Lowin und Petra Philippsen

Die Eisbären Bremerhaven stehen vor ungewissen Zeiten. Die marode Stadthalle Bremerhaven wird ab dem kommenden Sommer saniert, für einen Neubau fehlt das Geld. Doch einen Einfluss hat der Basketball-Klub nicht auf die Umbaumaßnahmen, obwohl er der Hauptmieter ist.

17 Mal pro Saison spielen die Eisbären in der Stadthalle, niemand in Bremerhaven nutzt sie so oft wie der Klub. Auch während der Sanierung sollen die Spiele weitergehen, doch da gibt es ein Problem: Das Bauordnungsamt lässt dann aus Brandschutzgründen nur noch 1.000 Zuschauer zu. Die 2. Basketball-Liga, in der die Eisbären derzeit spielen, verlangt aber eine Kapazität von mindestens 1.500 Zuschauern.

Wir steigen gerade in die Saisonplanung ein für die kommende Saison, wollen eine Lizenz beantragen für die 1. und 2. Liga. Und da ist die Frage der Spielstätte ganz oben auf der Liste.

(Eisbären-Manager Johannes Marggraf bei buten un binnen)

Eisbären brauchen bis April Planungssicherheit

Johannes Marggraf, der Manager der Eisbären Bremerhaven, betonte, man sei "zum Glück im guten Austausch mit allen Beteiligten". Doch man plane auch mit Alternativen, fügte er hinzu. Denn das Problem mit der Zuschauerkapazität kam für die Politiker aus dem Aufsichtsrat der Stadthalle überraschend.

Ich weiß, dass die Eisbären bis April Planungssicherheit brauchen und das muss unser Ziel sein, dass wir spätestens Ende Februar/Anfang März so weit sind, um zu sagen, unter den Bedingungen können wir auf 1.500 gehen.

(Thorsten Raschen bei buten un binnen)

Doch ob dieser genaue Zeitplan eingehalten werden kann, ist derzeit offen, denn etliche Fragen sind noch ungeklärt. Der genaue Start der Sanierung, die Kosten und die Dauer der Sanierung stehen bisher nicht fest. Seit 2018 ist bekannt, dass etwas getan werden muss – die Bremerhavener Politiker haben die Entscheidung, ob Neubau oder Sanierung, jedoch über Jahre hinausgezögert.

Der Sanierungsplan liegt noch nicht vor

So lange, bis es wegen der Auflagen in Sachen Brandschutz einfach nicht mehr ging. Aber noch hat Stadthallen-Chef Othmar Gimpel keinen Sanierungsplan vorliegen.

"Aktuell haben wir Planungsbüros gesucht und auch gefunden", erklärte Gimpel bei buten un binnen: "Wir müssen jetzt beauftragen, um einen Kosten- und Zeitplan vorliegen zu haben. Dann muss sich die Stadtverordnetenversammlung damit beschäftigen und eine entsprechende Finanzierung hinterlegen."

Steigen die Eisbären auf, haben sie ein Problem

Für die Eisbären sind die Umbaupläne erst künftig ein Problem, denn derzeit kommen im Durchschnitt ohnehin nur 1.000 Zuschauer zu den Heimspielen. Dabei liegt der Klub auf Rang vier und ist sportlich im Aufwind. Doch die Eisbären wollen wieder mehr Fans in die Halle locken und peilen den Wiederaufstieg in die Bundesliga an. Doch dann wäre es vorbei mit den Spielen in der Stadthalle, zumindest während der Sanierung. Denn in der 1. Basketball-Liga ist eine Kapazität von mindestens 4.500 Zuschauern Pflicht.

Das ist, wenn wir Richtung BBL schauen, ein großes Problem. Genau wie beim Budget, wenn man auf 1.500 dauerhaft limitiert ist. Andere Klubs, die auch auf BBL schielen, haben deutlich höhere Zuschauerzahlen und dementsprechend auch die Mehreinnahmen.

(Eisbären-Manager Johannes Marggraf bei buten un binnen)

Sollte der Plan nicht klappen, dass während der Sanierung 1.500 Zuschauer zugelassen werden, dann müssten die Eisbären Bremerhaven temporär umziehen. Vermutlich nach Bremen, und das würde teuer werden.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 11. Dezember 2024, 18:06 Uhr