buten un binnen Bremer Turnerin Schönmaier krönt ihre Saison mit Silbermedaille

Im Finale um die Deutsche Meisterschaft war an den starken Stuttgarterinnen kein Vorbeikommen. Karina Schönmaier war mit ihrem Saisonabschluss dennoch zufrieden.

Von Petra Philippsen

Karina Schönmaier hat die Bundesliga-Saison der Turnerinnen mit der Silbermedaille abgeschlossen. Mit ihrem Chemnitzer Verein wurde die gebürtige Bremerin Vizemeister. An den Seriensiegerinnen des MTV Stuttgart, die nun seit 2012 Deutsche Meisterinnen mit der Mannschaft sind, gab es auch dieses Mal kein Vorbeikommen.

Chemnitz war Stuttgart mit 17:35 sehr deutlich unterlegen gewesen an den vier Geräten Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden. Schönmaier erreichte dabei am Stufenbarren und am Boden zwar die Bestwertung für das Chemnitzer Quartett, die Stuttgarterinnen bekamen jedoch höhere Wertungen.

Schönmaier insgesamt "relativ zufrieden"

Dennoch kann die inzwischen 19-Jährige mit ihrer Leistung und Silber leben. Bei ihrem Paradegerät, dem Sprung, zeigte sie den Jurtschenko mit einer Doppelschraube – den schwierigsten Sprung aller acht Turnierinnen im Finale. Allerdings bekam sie Abzüge wegen der verpatzten Landung.

"Im Training hat die Doppelschraube besser geklappt, aber ich habe sie gezeigt", sagte Schönmaier, "und insgesamt bin ich mit meiner eigenen Performance relativ zufrieden".

Ziel für 2025: Start bei der EM

Seit zwei Jahren hat die Bremerin ihren Lebensmittelpunkt an den Bundesstützpunkt Chemnitz verlegt. "Ich habe mich dort gut eingelebt, die Bedingungen sind gut, das Training läuft super und ich habe ein tolles Team und tolle Trainer, die hinter mir stehen. Besser geht es nicht", sagte Schönmaier. So holte sie bei den Deutschen Meisterschaften vier Medaillen, dabei Gold am Sprung. Bei der Europameisterschaft wurde sie an ihrem Paradegerät zudem Fünfte.

Und eben weil es so gut gelaufen ist in dieser Saison liegt ihr Fokus bereits auf dem großen Ziel im nächsten Jahr: die Europameisterschaft in Leipzig Ende Mai. "Ich möchte natürlich gerne für das deutsche Team dabei sein und wenn es klappt, dann möchte ich gerne so gut wie möglich und ohne große Fehler durchkommen."

