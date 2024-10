buten un binnen Bremer SV gewinnt Kellerduell gegen Todesfelde mit 3:0 Stand: 27.10.2024 18:32 Uhr

Nach sechs Spielen ohne Sieg in Folge hat sich der Fußball-Regionalligist am Sonntag am heimischen Panzenberg zurückgemeldet und macht Plätze in der Tabelle gut.

Der Bremern SV hatte sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um seine Durststrecke zu beenden. Im Kellerduell mit Konkurrent SV Todesfelde holte das Team von Trainer Sebastian Kmiec am Sonntag im heimischen Stadion am Panzenberg den ersten Sieg nach sechs sieglosen Spielen in Folge.

Nach einer eher mauen ersten Halbzeit kam der Bremer SV mit mehr Schwung wieder zurück und legte direkt durch Fritz Kleiner in der 47. Minute die 1:0-Führung vor. Torjäger Nikky Goguadze erhöhte in der 56. Minute auf 2:0 für die Bremer. Todesfelde wusste keine Antwort und war in diesem Duell nicht gefährlich genug. Vedat Tunc sorgte mit dem 3:0 in der 60. Minute für die Entscheidung.

Der Bremer SV rückt nach diesem wichtigen Sieg in der Regionalliga Nord vom Rang 18 auf Platz 15 vor.

