buten un binnen Bremer Radsport-Talent Behrens sensationell U23-Weltmeister

Die Chance, die Weltmeisterschaft zu fahren und direkt zu gewinnen, fühlt sich mega an. Und Bremen so zu vertreten ist mega-geil. Ich habe schon tausend Nachrichten von Zuhause bekommen, super, dass meine Freunde alle so hinter mir stehen.

(U23-Weltmeister Niklas Behrens in der ARD)