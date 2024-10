buten un binnen Bitteres 1:5 – Bremer Hockey-Club kassiert 6. Schlappe in Folge Stand: 05.10.2024 13:43 Uhr

Es läuft weiterhin nicht rund für die Bremer Bundesligistinnen. Im Heimspiel gegen die Tabellenzweiten aus Mannheim war das Team von Florian Keller klar unterlegen.

Von Petra Philippsen

Am Ende versenkte Lena Frerichs den Ball per Siebenmeter noch im Tor. Es war die 59. Minute und die Partie längst entschieden. Dieser eine Treffer für den Bremer Hockey-Club war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Die Bremerinnen hatten zuvor schon fünf Gegentreffer in diesem Heimspiel gegen den Mannheimer HC kassiert.

1:5 hieß es schließlich. Auch Lena Frerichs hatte das als die herausragende Spielerin des BHC in der Abwehr nicht verhindern können. Die Tabellenzweiten aus Mannheim spielten zu abgeklärt und demonstrierten mit ihrer Bundesliga-Erfahrung, woran es den Bremerinnen derzeit noch etwas mangelt.

Kellerduell am 12. Oktober

Nadine Kanler (5. Minute), Aina Lilly Kresken (25.), Alexine Matthysen (35.), Stine Kurz (43.) und Sonja Zimmermann (55.) erzielten die Tore für Mannheim. Besonders das 0:3 fiel zu Beginn des dritten Viertels zu einem Zeitpunkt, als die Bremerinnen eigentlich am Drücker waren. Der erneute Dämpfer machte es dem Team von Florian Keller danach immer schwerer, noch zurückzukommen.

Für den BHC war es im siebten Spiel die sechste Niederlage in Folge. Durch drei Entscheidungen im Penaltyschießen haben die Bremerinnen vier Punkte auf dem Konto, stehen aber auf dem elften und damit vorletzten Tabellenplatz. Am 12. Oktober kommt es um 16 Uhr dann in Bremen zum Kellerduell mit den Tabellenletzten, den Zehlendorfer Wespen.

Mehr zum Hockey:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 7. Oktober 2024, 18:06 Uhr