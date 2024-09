buten un binnen Beim nächsten Eishockey-Duell ist Schluss mit Fischtown-Freundschaft Stand: 11.09.2024 15:44 Uhr

Seit 20 Jahren pflegen die Bremerhavener eine Fanfreundschaft mit dem dänischen Klub SönderjyskE Vojens. Doch am Donnerstag ist das egal – da geht es um die Champions League.

Von Petra Philippsen

Die Fischtown Pinguins sind schon wieder mittendrin in der Vorbereitung auf das nächste Eishockey-Spiel, am Donnerstag um 19 Uhr steht die nächste Partie an. Im Moment geht es beim deutschen Vizemeister Schlag auf Schlag. Dabei hat die neue DEL-Saison noch gar nicht angefangen, die Pinguins mischen momentan in der Champions-Hockey-League mit – und schlagen sich beachtlich.

Ein Sieg gegen den Titelverteidiger aus Genf, eine knappe Niederlage gegen Lausanne: Die Bremerhavener sind schnell in der Klasse der internationalen Eishockey-Elite angekommen.

Große Erwartungen hatten wir vor dem Start nicht. Es war ein hohes Niveau, aber wir können da mitspielen. Das haben wir in den zwei Spielen auch bewiesen und wir glauben daran, dass wir in die Play-offs einziehen können.

(Pinguins-Profi Nicolas Appendino bei buten un binnen)

Die nächste Busreise wird nur ein Kurztrip

Sechs Vorrundenspiele gibt es in der CHL, davon drei zuhause und drei auswärts, und danach kämen die Play-off-Runden. Dort wollen die Bremerhavener dabei sein und nehmen dafür noch vor dem Saisonstart einen Kraftakt von zwei CHL-Spielen pro Woche in Kauf.

Einen Tag Regeneration hatte der neue Chefcoach Alexander Sulzer seiner Mannschaft gegeben, seit Dienstag stehen sie in Bremerhaven wieder auf dem Eis. Am Donnerstag geht es dann mal wieder auf Busreise für die erste Auswärtspartie. Doch anders als so oft im DEL-Alltag, wird es keine Ochsentour quer durchs Land, sondern eher ein Kurztrip.

Fanfreundschaft seit über 20 Jahren

Eishockey-Fans in jung und alt: Beim Testspiel zwischen SönderjyskE Vojens und den Fischtown Pinguins war vergnügte Stimmung auf der Tribüne.

Denn Gegner SönderjyskE Vojens wohnt nur knapp 400 Kilometer entfernt, es wird quasi ein Nachbarschaftsduell mit den Dänen – und eigentlich ein Duell unter Freunden.

Schon seit über 20 Jahren besteht eine Fanfreundschaft zwischen den beiden Klubs, durch die geografische Nähe mit den Süd-Dänen gab es oft Freundschaftsspiele. So auch während der Sommervorbereitung, als noch nicht klar war, dass man in der CHL aufeinandertreffen würde. Den Test hatten die Pinguins nach 2:0-Führung noch mit 3:4 verloren.

Auch 4 Dänen im Pinguins-Team

Das soll am Donnerstagabend idealerweise anders laufen, Freundschaft hin oder her. Aber auch bei den Pinguins spielen vier Dänen im Team – Phillip Bruggisser, Nicholas Jensen, Felix Maegaard Scheel und Christian Wejse –, allerdings kam keiner aus Vojens. Jedoch ist die deutsche Eishockey-Liga interessant für dänische Spieler, denn sehr viel können sie in ihrer Heimatliga nicht verdienen.

Übel nimmt ihnen den Wechsel nach Deutschland in Dänemark jedoch keiner, aber die Klubverantwortlichen in Vojens rechnen damit, dass am Donnerstagabend auch Fans anderer Klubs in der Halle sein werden, um die dänischen Spieler der Pinguins zu sehen. So oder so, es wird ein Abend unter Freunden. Doch in den 60 Minuten auf dem Eis wird die Freundschaft ruhen – es geht schließlich um die Champions-League-Play-offs.

Gruppenspiele der Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League: Spiel Datum Partie Ergebnis 1. Spieltag 6. September, 19:30 Uhr Fischtown Pinguins – Servette Genf 3:2 2. Spieltag 8. September, 18 Uhr Fischtown Pinguins – Lausanne HC 1:2 3. Spieltag 12. September, 19 Uhr SönderjyskE Vojens – Fischtown Pinguins 4. Spieltag 14. September, 19 Uhr Fischtown Pinguins – Rouen Dragons 5. Spieltag 9. Oktober, 19:30 Uhr Sparta Prag – Fischtown Pinguins 6. Spieltag 15. Oktober, 19 Uhr Skelleftea AIK – Fischtown Pinguins

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 12. September 2024, 8 Uhr