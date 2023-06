buten un binnen "Bedauern wir sehr": Chiarodia verlässt Werder und geht nach Gladbach Stand: 28.06.2023 12:29 Uhr

Verteidiger Fabio Chiarodia wird künftig für Borussia Mönchengladbach spielen. Der 18-Jährige macht für den Transfer von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch.

Werder verliert in diesem Sommer sein Toptalent Fabio Chiarodia. Der italienische U19-Nationalspieler hat sich für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach entschieden. Der 18-Jährige gab in der vergangenen Saiison am 22. Oktober beim 0:2 gegen den SC-Freiburg sein Bundesliga-Debüt für Werder. Bereits zuvor war er der jüngste Akteur, der bei den Bremer Profis jemals zum Einsatz kam. Beim Spiel in der 2. Liga gegen Jahn Regensburg durfte er mit exakt 16 Jahren und 188 Tagen mitmischen.

"Wir bedauern es natürlich sehr, dass sich Fabio für diesen Weg entschieden hat", sagt der Sportliche Leiter Clemens Fritz in einer Mitteilung des Klubs. "Wir hätten gerne langfristig mit ihm zusammengearbeitet." Zugleich erklärt Fritz, dass Gladbachs neuer Trainer Gerardo Seoane im vergangenen Sommer Chiarodia bereits zu Bayer Leverkusen habe holen wollen. Nun nutzte dieser eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, um an den Niederrhein zu wechseln. Laut "Kicker" erhält Werder für den Spieler eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro. Roland Virkus, Sport-Geschaftsführer der Gladbacher, lobt Chiarodia als "eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland".

