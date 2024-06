Fragen & Antworten Auslosung im DFB-Pokal: Auf wen treffen Werder und der Bremer SV? Stand: 01.06.2024 06:27 Uhr

Ab 18 Uhr wird in Dortmund die 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Allein die Teilnahme an dem Wettbewerb bringt Werder und dem Bremer SV eine sechsstellige Summe ein.

Fungiert als Erstrunden-Losfee: Ex-Profi Nils Petersen.

64 Mannschaften gehen in der 1. Pokal-Runde an den Start. Die teilnehmenden Teams teilen sich auf zwei Lostöpfe auf — einem für die Profis und einem für die Amateure. Im Profi-Topf befinden sich die 18 Bundesligisten der abgelaufenen Saison — also auch Werder Bremen — und die 14 besten Vereine der 2. Liga. Der Amateur-Topf setzt sich wiederum zusammen aus den vier letztplatzierten Teams der 2. Liga, den vier besten Mannschaften der 3. Liga sowie den 24 Landespokal-Gewinnern — unter anderem dem Lottopokal-Sieger Bremer SV.

Die ARD zeigt die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum live im Fernsehen und auf sportschau.de. Vor allem der Bremer SV dürfte genau hinschauen, wenn Losfee Nils Petersen den Gegner der Waller aus der Profi-Lostrommel zieht. Als Amateur-Teilnehmer genießt der Regionalligist in der 1. Pokal-Runde Heimrecht. Je nachdem, welches Los der BSV erwischt, wäre ein Ausweichen auf ein größeres Stadion als dem am heimischen Panzenberg denkbar — so wie vor drei Jahren, als die Waller im Weser-Stadion auf Bayern München trafen. "Wünschen kann man sich Vieles", sagte BSV-Coach Sebastian Kmiec zu buten un binnen.

Den ein oder anderen würde es sicherlich freuen, wenn es ein Stadtderby wird. Wir im Weser-Stadion als Heimmannschaft — das wäre doch geil.

(BSV-Coach Sebastian Kmiec zu buten un binnen)

Wann finden die Erstrunden-Spiele statt?

Die 1. Pokal-Runde steigt traditionelle eine Woche vor dem 1. Spieltag der Bundesliga (23. bis 25. August). Somit werden 30 der 32 Erstrunden-Partien zwischen Freitag, 16. August, und Montag, 19. August, ausgetragen. Die anderen beiden Partien finden hingegen am 27. und 28. August statt. Grund dafür ist, dass Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart am Pokal-Wochenende im DFL Supercup spielen.

Vor drei Jahren erwischte der BSV (blaue Trikots) das große Los und traf im Weser-Stadion auf Bayern München.

Sollte der BSV also eines der beiden Top-Teams zugelost bekommen, müssen sich die Fans der Waller noch ein wenig länger gedulden als etwa die Werder-Anhänger. Für den BSV beginnt die Pflichtspiel-Saison übrigens schon wesentlich eher als für die Grün-Weißen: In der Regionalliga Nord rollt bereits ab dem letzten Juli-Wochenende wieder der Ball (26. bis 28. Juli).

Welche Einnahmen gibt es für die Klubs?

Seit 2022 gilt im Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. Die genauen Prämien-Summen für die kommende Saison hat der DFB allerdings noch nicht veröffentlicht. Im vergangenen Jahr erhielten die Vereine jedoch allein für die Teilnahme an der 1. Runde eine Prämie in Höhe von 215.600 Euro. Die diesjährige Summe dürfte sich in einem ähnlichen Bereich bewegen.

Hinzu kommen Einnahmen aus dem Ticketverkauf und der Bandenwerbung. Dabei müssen die Kontrahenten aber das Geld teilen. Zehn Prozent davon gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieser Einnahmen. Vor allem für den BSV bedeutet allein die Qualifikation für die 1. Runde einen warmen Geldregen. "Um in der Regionalliga konkurrenzfähig antreten zu können, ist das essenziell für uns", sagte BSV-Coach Kmiec.

Lostöpfe im DFB-Pokal Amateure Profiteams Eintracht Braunschweig Bayer Leverkusen SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart Hansa Rostock Bayern München VfL Osnabrück RB Leipzig SSV Ulm Borussia Dortmund Preußen Münster Eintracht Frankfurt Jahn Regensburg TSG Hoffenheim Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers Werder Bremen FC Ingolstadt SC Freiburg SV Meppen FC Augsburg Erzgebirge Aue VfL Wolfsburg SV Sandhausen 1. FSV Mainz 05 FC Viktoria 1889 Bor. M'gladbach Bremer SV Union Berlin FC Teutonia Ottensen VfL Bochum 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln Hallescher FC Darmstadt 98 TSV Schott Mainz FC St. Pauli FC Carl Zeiss Jena Holstein Kiel Greifswalder FC Fort. Düsseldorf Alemannia Aachen Hamburger SV VfV Hildesheim Karlsruher SC TuS Koblenz Hannover 96 1. FC Phönix Lübeck SC Paderborn 07 FC 08 Villingen SpVgg Gr. Fürth Energie Cottbus Hertha BSC Rot-Weiss Essen FC Schalke 04 Kickers Offenbach SV Elversberg VfR Aalen 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1. FC Kaiserslautern Sportfreunde Lotte 1. FC Magdeburg

Mehr Fußball in Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau am Nachmittag, 31. Mai 2024, 16 Uhr