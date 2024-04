buten un binnen Auch Fischtown Pinguins für Eishockey-WM-Kader nominiert Stand: 30.04.2024 17:41 Uhr

Bundestrainer Harold Kreis hat sich in der Vorbereitung auf die WM in Tschechien auf weitere Spieler festgelegt. Zwei Bremerhavener wurden auch berücksichtigt.

Bundestrainer Harold Kreis setzt bei der Eishockey-WM in Tschechien auf die "Meisterbären". Gleich fünf Spieler des DEL-Titelträgers Eisbären Berlin nominierte der 65-Jährige für die letzte Vorbereitungsphase samt Meistercoach Serge Aubin als Co-Trainer. Doch auch Vizemeister Fischtown Pinguins wurde von Kreis berücksichtigt.

Neben Meistertrainer Aubin stößt auch Co-Trainer Alexander Sulzer vom Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven zum Trainerstab des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Der Ex-Nationalspieler hatte bereits beim Silber-Coup im vergangenen Jahr an der Bande gestanden.

"Mit ihnen kommen zwei weitere Coaches hinzu, deren Erfahrung und Expertise wir überaus schätzen. Ihre Qualitäten werden unsere Arbeit im Trainerteam weiter bereichern.

(Bundestrainer Harold Kreis)

Bremerhavens Kälble wurde nominiert

Den vorläufigen, 28-köpfigen Kader verstärken aus Berlin die Verteidiger Jonas Müller und Kai Wissmann sowie die Stürmer Tobias Eder, Leonhard Pföderl und Frederik Tiffels. Sie werden allerdings erst am kommenden Sonntag erwartet, denn zunächst wird noch gefeiert.

Die Pinguins-Party live bei Radio Bremen Am 1. Mai von 15 Uhr bis 16:30 Uhr übertragen wir im Radio Bremen TV und auf butenunbinnen.de im Livestream.

Das gilt auch für Lukas Kälble. Der Abwehrspieler der Fischtown Pinguins stößt am Freitag zur deutschen Mannschaft, die sich bereits am Mittwoch in Wolfsburg trifft. Denn auch die Bremerhavener feiert am Mittwoch noch mit den Fans in Bremerhaven den Saisonabschluss und erscheint daher mit leichter Verspätung.

Kader muss noch auf 25 Spieler schrumpfen

Am Mittwoch sind auch schon die NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Nico Sturm (San Jose Sharks) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) dabei. Wahrscheinlich wird auch NHL-Debütant Maksymilian Szuber (Arizona Coyotes) das Team kurzfristig verstärken, noch sind aber nicht alle Formalitäten erledigt. Weiter ungewiss in ein WM-Einsatz von Jungstar Moritz Seider (Detroit Red Wings), weil noch Versicherungsfragen zu klären sind.

Gestrichen hat Kreis, der insgesamt 16 Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr ins Aufgebot berufen hat, unter anderem den Olympia-Silbermedaillengewinner Matthias Plachta (Adler Mannheim). Der Bundestrainer testet noch zweimal gegen Frankreich – am Samstag (14 Uhr) in Wolfsburg und am Montag (19:30 Uhr) in Weißwasser. Zur WM, die für die DEB-Auswahl am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei beginnt, muss Kreis den Kader auf 25 Spieler verkleinern.

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Überblick:

Tor: Tobias Ancicka (Kölner Haie), Philipp Grubauer (Seattle Kraken/NHL), Mathias Niederberger (Red Bull München)

Verteidigung: Tobias Fohrler (HC Ambri Piotta/Schweiz), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Lukas Kälble (Fischtown Pinguins), Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn (beide Kölner Haie), Jonas Müller, Kai Wissmann (beide Eisbären Berlin), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Mario Zimmermann (Straubing Tigers)

Angriff: Tobias Eder, Leo Pföderl, Frederik Tiffels (alle Eisbären Berlin), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (beide Red Bull München), Daniel Fischbusch (Adler Mannheim), Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Marc Michaelis (EV Zug/Schweiz), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres/NHL), Joshua Samanski, Parker Tuomie (beide Straubing Tigers), Justin Schütz (Kölner Haie), Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks)

Mehr zum Eishockey: