Fragen & Antworten Alles, was Sie zum Start der Paralympics wissen sollten Stand: 28.08.2024 14:30 Uhr

Um 20 Uhr werden die Paralympischen Spiele in Paris eröffnet. Wer ist aus Bremen dabei? Welche Wettkampfstätten und Sportarten gibt es? Und wo sind die Spiele zu sehen?

Mit einer großen Feier im Herzen der Stadt werden ab 20 Uhr die Paralympischen Spiele in Paris eröffnet. Wie bereits bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele vor einem Monat findet die dreistündige Feier erneut außerhalb eines Stadions statt.

30.000 Zuschauer können die Show von Tribünen an der Place de la Concorde aus verfolgen, zehntausende weitere können dem Einmarsch der Athleten entlang der Champs-Elysées und schließlich der Entzündung des Olympischen Feuers vor dem Louvre beiwohnen. Drei Bremer Athletinnen und Athleten sind in Paris mit dabei.

Wir geben einen Überblick zu den Paralympics:

Wann geht es los?

Die Paralympics werden am 28. August um 20 Uhr eröffnet und enden am 8. September. Die ersten Wettbewerbe beginnen am Donnerstag nach der Eröffnungsfeier, den Auftakt macht Badminton.

Wer ist in Paris dabei?

Rund 4.400 Sportler aus 168 Ländern nehmen an den Paralympischen Spielen teil. 22 Sportarten können sich Zuschauer in der französischen Hauptstadt angucken. Die deutsche Mannschaft umfasst 143 Sportlerinnen und Sportler. Erstmals nehmen auch der Kosovo, Eritrea aus Afrika und Kiribati, ein Inselstaat im Pazifik, teil. Hinzu kommt das Flüchtlings-Team – für das tritt auch der Bremer Kugelstoßer Salman Abbariki an, der beim TuS Komet Arsten trainiert.

Welche Sportarten gibt es bei den Paralympics?

Es gibt in Paris 5er-Blindenfußball, Badminton, Boccia, Bogenschießen, Dressursport, Gewichtheben, Goalball, Judo, Kanu, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlrugby, Rollstuhltennis, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball, Sportschießen, Taekwondo, Tischtennis, Triathlon – und damit dieselben Sportarten wie schon in Tokio 2021.

In wie vielen Sportarten werden Medaillen vergeben?

In 22 Sportarten werden Medaillen vergeben – wie schon bei Olympia enthalten sie ein Stück des Eiffelturms. Insgesamt stehen 549 Entscheidungen an, im Vergleich zu Olympia (329) sind es aufgrund der verschiedenen Klassifizierungen deutlich mehr. Das Team Deutschland ist lediglich im Blindenfußball, Gewichtheben, Goalball und Taekwondo nicht vertreten. 1.550 Medaillen holten deutsche Sportlerinnen und Sportler bei 17 Paralympischen Spielen bisher. Lediglich die USA (2.283) und Großbritannien (1.913) waren bislang erfolgreicher. In Tokio gewann das deutsche Team insgesamt 43 Medaillen, darunter 13 Mal Gold. Erstmals gehörte Deutschland im Medaillenspiegel nicht zu den besten zehn Nationen

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Es werden dieselben Sportstätten wie bei Olympia genutzt, es wurden allerdings ein paar Anpassungen vorgenommen. Das olympische Beachvolleyball-Stadion unter dem Eiffelturm wurde in ein Fußballfeld verwandelt. Das nun paralympische Dorf wurde behindertengerecht gemacht. Nur der Place de la Concorde, wo während Olympia noch die Wettbewerbe im 3x3-Basketball, BMX-Freestyle, Breaking und Skateboard ausgetragen wurden, wird sportlich nicht mehr genutzt. Der Platz ist stattdessen Teil der Eröffnungsfeier.

Sind auch russische Sportler am Start?

Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen unter neutraler Flagge an den Spielen teilnehmen, von der Eröffnungs- und Schlussfeier sind sie aber ausgeschlossen. Das Russische Paralympische Komitee (RPC) wird insgesamt 90 Sportlerinnen und Sportler nach Paris entsenden, zugelassen hatte eine vom IPC eingesetzte unabhängige Kommission ursprünglich gar 185. Dazu treten acht belarussische Athletinnen und Athleten an.

Wo kann man die Paralympics im Fernsehen sehen?

Die ARD und das ZDF planen mit rund 60 Stunden Übertragung im linearen Fernsehen – und erstmals in der Prime Time. Demnach überträgt die ARD am 2. September rund um das 100-Meter-Finale der Prothesensprinter Felix Streng und Johannes Floors sowie am 4. September im Rahmen der Weitsprung-Entscheidung von Markus Rehm jeweils von 20:15 bis 22:15 Uhr live. Auch die Eröffnungsfeier am 28. August (ZDF) und die Schlusszeremonie am 8. September (ARD) werden in der Prime Time übertragen. Die beiden Sender wechseln sich täglich mit der Übertragung ab. Geplant sind darüber hinaus 150 Stunden Livestreaming der öffentlich-rechtlichen Sender.

