buten un binnen Alarmstufe Gelb bei Werder – wie viele Spieler kassieren eine Sperre?

Gegen Darmstadt 98 müssen gleich vier Werder-Profis extrem vorsichtig sein. Denn angesichts der prekären Personallage bei den Bremern wären weitere Ausfälle fatal.

Am Samstagnachmittag wird Torsten Lieberknecht auf der Gäste-Bank im Bremer Weser-Stadion fehlen. Der Trainer von Darmstadt 98 hatte sich am vergangenen Spieltag in Stuttgart wegen Meckerns seine vierte Gelbe Karte der Saison eingefangen. Das bedeutet für Lieberknecht: Innenraumverbot in Bremen.

Auch Fußball-Trainer müssen ihre Verwarnungen im Blick behalten, schließlich sind Sperren jeder Art ärgerlich und hinderlich. Das gilt für Werder Bremen am Samstag ganz besonders.

4 Spielern droht 5. Gelbe Karte

Doch nicht Ole Werner ist gefährdet, vielmehr sind gleich vier seiner Spieler von einer Gelb-Sperre bedroht. Wären Marco Friedl und Niklas Stark nicht verletzt, wären es sogar sechs Werder-Spieler, die mit vier Gelben Karten vorbelastet sind.

Das bedeutet: Kassiert einer in der Partie gegen Darmstadt die nächste Verwarnung, wäre er mit der fünfte Gelben Karte für das folgende Spiel gegen Hoffenheim gesperrt. Angesichts der ohnehin prekären Personallage bei den Bremern herrscht nun Alarmstufe Gelb.

"Glaube, die Jungs sind clever genug"

Romano Schmid, Mitchell Weiser, Jens Stage und Olivier Deman müssen also extrem vorsichtig sein und dürfen sich zu keinem unüberlegten Foul oder zu vehementen Beschwerden beim Schiedsrichter hinreißen lassen.

Extra einnorden will Trainer Werner seine Gelb-Kandidaten vor dem Spiel jedoch nicht, betonte er. Er vertraut vielmehr darauf, dass sie den Ernst der Lage so oder so bereits verstanden haben. Und muss hoffen, dass sein Vertrauen belohnt wird.

Ich glaube, dass die Spieler genau wissen, wie viele Gelbe Karten sie haben. Und welche Fouls nicht unbedingt helfen, das Spiel zu gewinnen, sondern nur eine Sperre nach sich ziehen. Ich glaube, dass die Jungs da clever genug sind.

(Werder-Trainer Ole Werner)

