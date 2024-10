buten un binnen Abschied von Burdenski: Wie sich einstige Weggefährten an ihn erinnern

Am stärksten von ihm fand ich, dass er so kommunizieren konnte. Tolle Torwärte gibt es auch jetzt, aber dass die so auf Leute zugehen, andere motivieren und gewinnen können, hat mir immer sehr gut gefallen. Nicht durch Brüllen, so wie der Bayer das immer gemacht hat, sondern durch freundliches Ansprechen. Ich habe dann auch bei Willi Lemke immer nachgefragt: ' Sag mal, macht der nur Theater?' 'Nee der ist so', hat der Willi gesagt, 'der ist 'ne Frohnatur.' Ein liebenswürdeiger Zeitgenosse. Der will nicht den Krach, der will nicht die Intrige, sondern der will Teamgeist und gemeinschaftlichen Erfolg haben. Der will nicht nur selbst gelobt werden, sondern auch die anderen loben. Alles wunderbare Eigenschaften. Die haben mir sehr gefallen. Ich mochte ihn sehr gerne. Dass er so früh gestorben ist, hat mich völlig überrascht.

(Henning Scherf)