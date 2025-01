buten un binnen 900 Pinguins-Fans fahren mit dem Partyzug zum Auswärtsspiel in München Stand: 09.01.2025 20:31 Uhr

Nach dem Sieg in Augsburg können die Bremerhavener sich am Freitagabend auf große Unterstützung in München freuen. Insgesamt werden wohl etwa 1.100 Fans vor Ort sein.

Der Mittwochabend verlief ganz nach dem Geschmack der Fischtown Pinguins. Auswärts bei den Augsburger Panther holten die Bremerhavener einen ungefährdeten 6:2-Sieg. "Ich hoffe, das gibt uns Schwung für die nächsten zwei Auswärtsspiele", sagte Doppeltorschütze Maxim Rausch im Anschluss im ARD-Interview.

Schon am Freitagabend geht es für die Pinguins beim EHC München weiter. Deshalb bleiben das Team und der Staff direkt in Bayern. Auf die Reise nach München machen sich derweil am frühen Freitagmorgen knapp 900 Fischtown-Fans. Um 4:34 Uhr fährt der Sonderzug los nach München. Ankommen in der bayerischen Landeshauptstadt soll dieser rund elf Stunden später um 15:54 Uhr. In einem Party-Abteil kann während der Fahrt ordentlich gefeiert werden.

Unsere Fanbase ist von Haus aus unglaublich. Wir haben einen unglaublichen Support.

(Alexander Sulzer im ARD-Interview)

Das Spiel gegen die Münchner beginnt abends um 19:30 Uhr. In München soll es dann einen Fanmarsch zur Eishalle im Olympiapark geben. Neben den Fans mit dem Sonderzug rechnen die Pinguins mit weiteren Privatfahrern. Insgesamt dürften rund 1.100 Fans die Pinguins vor Ort unterstützen.

