buten un binnen 6 Tore in 7 Spielen gegen Werder: Wird Silva jetzt Bremens Knipser?

André Silva will in Bremen wieder wie in seinen besten Zeiten Tore schießen. Gefallen hat ihm, wie Werder sich in den vergangenen Wochen um ihn bemüht hat.

Von Karsten Lübben

Am Montagnachmittag stand André Silva bereits das erste Mal mit dem Team auf Werders Trainingsplatz. "Die letzten Tage waren ein wenig chaotisch", räumte der neue Stürmer der Bremer am Dienstag bei seiner Vorstellung ein. Kurz vor dem Ende der Transferphase hat Werder bei ihm noch zugeschlagen und ihn bis zum Ende der Saison von RB Leipzig ausgeliehen.

Für Silva war klar, dass er sich im Winter noch verändern und Leipzig verlassen möchte. "Ich habe dort nicht viel, nicht genug gespielt. Ich brauche mehr Spielzeit. Deshalb war ich auf der Suche nach einer Lösung", berichtete der 29-Jährige. Diese Lösung hat er nun mit Werder gefunden. Erstmals, verriet er, habe er beim Spiel zwischen Leipzig und Werder, also vor rund drei Wochen, vom Interesse aus Bremen erfahren. Dass der Klub so um ihn gebuhlt hat, hat ihm imponiert.

Ich fühle, dass hier an mir ein sehr großes Interesse besteht. Ich freue mich sehr, dass ich die erste Option bin. Die Mannschaft passt zur mir. Der Spielstil passt zu mir.

(André Silva)

Findet Silva seine einstige Gala-Form wieder?

Was er in den bis dahin zwei Trainingseinheiten gesehen hat, erzählte Silva, habe ihm gefallen. Dies gelte auch für die Art und Weise, in der Coach Ole Werner das Team spielen lässt. Wie torgefährlich er sein kann, hat der 53-malige Portugal-Nationalstürmer die Bremer schon häufig spüren lassen. In den sieben Partien gegen Werder hat er sechs Tore erzielt. Der Bundesliga hat er vor allem in der Saison 2020/21, in er ihm 28 Tore gelangen, seinen Stempel aufgedrückt. Silva ist sich sicher, dass er dieses Niveau nochmal erreichen kann.

Ich weiß, dass ich noch derselbe Spielertyp bin. Allerdings habe ich jetzt ein paar Jahre mehr Erfahrung.

(André Silva)

Silvas Luft reicht noch nicht für 90 Minuten

Loslegen könnte Silva bereits am Freitagabend (20:30 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Bayern. "Ich fühle mich bereit", betonte er, "aber ehrlicherweise nicht für 90 Minuten." Durch die Zeit auf der Ersatzbank in Leipzig ist er natürlich nicht im Flow. Er wolle aber, so Silva, alles tun, um schnellstmöglich richtig fit zu sein.

