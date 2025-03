buten un binnen 6 Tore, 2 Elfmeter – Werder verliert Spektakel gegen Gladbach mit 2:4 Stand: 15.03.2025 17:25 Uhr

Die Bremer unterlagen am Samstag im Weser-Stadion in einem wilden Spiel dem Tabellensechsten. Dabei hatte Werder selbst reichlich Chancen, um zu gewinnen.

Werder Bremen hat sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:4 verloren. Besonders in der ersten Halbzeit ging es hoch her und zur Halbzeitpause hatte sich das Team von Trainer Ole Werner nach 0:2-Rückstand den 2:2-Ausgleich erkämpft – stand am Ende trotz einer kämpferisch guten Leistung mit leeren Händen da.

Gladbach konnte sich dagegen dank Dreifachtorschütze Alassane Pléa über den vierten Auswärtssieg in Folge freuen und weiter vom Europapokal träumen. Für Werder ist es nach dem Überraschungssieg gegen Meister Leverkusen der nächste Rückschlag – die Bremer verschliefen in beiden Halbzeiten die Anfangsphasen.

Werder enttäuscht in der Anfangsphase

Werder hatte zunächst lange gebraucht, um überhaupt im eigenen Stadion ins Spiel zu finden. Da lag Gladbach bereits mit 2:0 vorne. In der siebten Minute hatte Milos Veljkovic einen Elfmeter verursacht, den Alassane Pléa souverän verwandelte. In der 28. Minute war es erneut Pléa, der per Volleyschuss aus sieben Metern auf 2:0 für Gladbach erhöhte. Werder wirkte durch den frühen Rückstand geschockt und zeigten in der ersten halben Stunde eine enttäuschende Leistung.

Lediglich Anthony Jung, der Werder wie Veljkovic nach der Saison verlassen wird, wurde mit einem Fernschuss an die Latte für die Gastgeber gefährlich (13.). Gladbach kontrollierte das Geschehen und zeigte sich zudem sehr effizient.

Bremer Aufholjagd zur Halbzeitpause

Doch dann fühlten sich die Gäste offenbar zu sicher. Erst leistete sich Hack einen unnötigen Fehlpass, danach ein dummes Foul. Den folgenden Freistoß verwandelte Schmid schön zum 1:2-Anschlusstreffer (39. Minute). Nun waren die Bremer endlich wach. Nur eine Minute nach dem 1:2 hätte Felix Agu den Ausgleich erzielen müssen, schoss aus kurzer Distanz aber völlig frei neben das Gladbacher Tor.

Trotzdem gingen die Bremer mit einem Unentschieden in die Pause. Denn in der Nachspielzeit entschied nach minutenlanger Überprüfung durch den Videoassistenten Schiedsrichter Timo Gerach nach einem Schubser von Lukas Ullrich gegen Issa Kaboré auf Strafstoß. Da Silva sorgte mit seinem ersten Treffer für Werder für das 2:2 (45.+1).

Werder einfach nicht zwingend genug

Doch wie schon im ersten Durchgang verschliefen die Bremer auch in der zweiten Halbzeit den Start. Es waren keine zwei Minuten gespielt, da lagen die Gastgeber schon wieder hinten. Erneut war es Pléa, der einen schönen Angriff der Gladbacher zur erneuten Borussen-Führung zum 3:2 abschloss (47. Minute).

Werder bemühte sich danach zwar um den erneuten Ausgleich, agierte aber nicht mehr zwingend genug. Stattdessen machte Tim Kleindienst in der 81. Minute mit dem 4:2 für Gladbach alles klar. Dass der Torjäger in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sah, spielte keine Rolle mehr.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 15. März 2025, 18 Uhr