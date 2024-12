buten un binnen 4 Stunden, null Punkte: Werder verliert nächsten Tischtennis-Krimi Stand: 10.12.2024 00:10 Uhr

Nach der knappen Niederlage gegen Meister Düsseldorf unterlagen die Bremer auch gegen Bergneustadt mit 2:3, trotz Führung im Doppel. Am Mittwoch geht es direkt weiter.

Von Petra Philippsen

Ganze vier Stunden hatten sie in der eiskalten Sporthalle in der Nähe von Köln dem Team von Bergneustadt einen heißen Kampf geliefert – und doch stand Werder Bremen am Ende mit leeren Händen da.

Wie schon im letzten Bundesliga-Duell gegen Meister Borussia Düsseldorf, als die Bremer im Entscheidungs-Doppel gar einen Matchball gehabt hatten, verloren Kirill Gerassimenko und Andrej Putuntica nun ebenso knapp das Doppel gegen Bergneustadt. Es stand 9:9 im fünften Satz, mit 2:1 in den Sätzen hatten die Bremer schon vorne gelegen. Das letzte Quäntchen Glück fehlte. 2:3 hieß es im Doppel und auch mit 2:3 verlor Werder damit insgesamt diese Partie. Der Frust saß tief.

Falck: "Sehr sehr harte Niederlage für uns"

Werder-Kapitän Mattias Falck verlor sein erstes Einzel, erkämpfte im zweiten Match jedoch den Sieg und das 2:2 für die Bremer.

"Wir sind unfassbar enttäuscht", meinte Putuntica hinterher kopfschüttelnd, "erst Düsseldorf, jetzt hier und wir haben wieder so gekämpft." Auch Werder-Trainer Cristian Tamas war nach dem zweiten punktelosen Tischtennis-Krimi in Folge bedient: "Das ist die zweite harte Niederlage für uns und das tut richtig weh", betonte er bei buten un binnen, "es war heute insgesamt sicher nicht unsere beste Leistung und in Bergneustadt sind die Bedingungen immer schwierig, aber die Chancen waren da."

Nutzen konnten die Bremer sie an diesem langen Abend nicht, auch weil ihr Führungsspieler Mattias Falck mit seinem Spiel haderte. Gegen Adrien Rassenfosse unterlag der Schwede etwas überraschend in fünf Sätzen, brachte Werder danach mit seinem erkämpften Sieg gegen Romain Ruiz aber ins Entscheidungsdoppel.

Das war eine sehr sehr harte Niederlage für uns. Mein Level war heute einfach nicht da, wo ich es haben wollte. Auch im Doppel waren es wieder nur Kleinigkeiten, die entschieden haben. Zwei Mal in Folge so zu verlieren, ist richtig hart.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

Nächstes Spiel bereits am Mittwoch

Putuntica hatte Werder mit dem Auftaktsieg in Führung gebracht, Gerassimenko unterlag in seinem Einzel glatt. Die Bremer konnten die engen Matches gegen Bergneustadt nicht für sich entscheiden, das kostete sie schließlich den Sieg. Der Tabellenfünfte hat jedoch keine Zeit, sich lange über die verpasste Chance zu ärgern.

Am Mittwochabend um 19 Uhr geht es für Werder direkt in der Bundesliga weiter, mit dem Heimspiel gegen Bad Königshofen, momentan die Nummer drei der Tabelle. Am Dienstagnachmittag beim Training müssen die Bremer ihren Frust dann abgeschüttelt haben. "Ab morgen muss unser Fokus auf dem nächsten Spiel liegen, das ist wichtig", mahnte Falck. Doch eine schlaflose Nacht dürfte ihnen nach diesem Nackenschlag wohl bevorstehen.

TTC Schwalbe Bergneustadt – SV Werder Bremen 3:2

Romain Ruiz – Andrei Putuntica 2:3 (11:8, 11:13, 11:8, 10:12, 9:11)

Adrien Rassenfosse – Mattias Falck 3:2 (11:9, 7:11, 12:10, 5:11, 11:8)

Benedikt Duda – Kirill Gerassimenko 3:0 (11:7, 11:5, 11:9)

Romain Ruiz – Mattias Falck 1:3 (10:12, 11:13, 11:5, 9:11)

Benedikt Duda/Adrien Rassenfosse – Andrei Putuntica/Kirill Gerassimenko 3:2 (11:6, 8:11, 11:13, 11:6, 11:9)

