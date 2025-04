buten un binnen 4 Gründe, warum der Bremer Nick Woltemade zur WM 2026 fahren sollte Stand: 03.04.2025 12:21 Uhr

Nick Woltemade ist der Shootingstar dieser Saison, gehörte bisher aber nicht zum Nagelsmann-Kader. Noch nicht – denn der VfB-Profi muss mit zur WM 2026. Argumente liefert er genug.

Von Julian Meiser

1. Der DFB muss perspektivisch denken

Jahrelang hatte der DFB eine große Baustelle: die Position des Mittelstürmers. Nach dem Karriereende von Miroslav Klose und Mario Gomez fehlte ein gelernter Angreifer mit Knipserqualitäten. Erst Niclas Füllkrug und jetzt Tim Kleindienst waren in der Lage, diese Lücke positionsgetreu zu schließen. Das Problem: "Lücke" wird bei der WM 2026 bereits 33 Jahre alt sein, Kleindienst fast 31. Stuttgarts Woltemade ist hingegen erst 23 Jahre jung und bringt die Qualität mit, um beim DFB unter Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Ära zu prägen.

2. Woltemade beweist Torriecher

Gelangen Nick Woltemade im Trikot der Werder-Profis lediglich zwei Tore in 51 Pflichtspielen, hat er seit seinem Wechsel zum VfB Stuttgart an Kaltschnäuzigkeit zugelegt – und beweist nun auch zunehmend in der Bundesliga Torriecher. Auch am Einzug des VfB Stuttgart ins DFB-Pokalfinale trägt Nick Woltemade einen erheblichen Anteil: Viermal kam der 23-Jährige in dieser Pokal-Saison zum Einsatz – und jedes Mal traf er. Ebenso liefert er in der U21-Nationalmannschaft ab: Im Länderspiel gegen Spanien schnürte er im März einen Dreierpack. Inklusive Traumtor per Lupfer.

3. Die Nationalelf braucht wieder Straßenfußballer

Ballbehandlung vom Feinsten: Bei seiner Rückkehr ins Weser-Stadion klebt der Ball Nick Woltemade am Fuß.

Woltemade ist ein Straßenfußballer, sucht immer wieder das Dribbling. Trotz seiner stattlichen Größe von 1,98 Metern glänzt der gebürtige Bremer durch seine hervorragende Ballbeherrschung, seine Technik und seinen Spielwitz. Nicht umsonst wird der drahtige und gleichzeitig kreative Stürmer beim VfB Stuttgart und in der deutschen U21 gelegentlich auch auf der Zehn eingesetzt. Sein von der Presse etablierter Spitzname "Woltemessi" kommt nicht von ungefähr. Trotzdem bleibt er bescheiden, möchte lieber Nick genannt werden.

4. Woltemade ist eine Identifikationsfigur

Mit Jamal Musiala und Florian Wirtz hat Bundestrainer Jogi Löw zweifelsfrei zwei Weltstars in seinen Reihen. Gegenüber den Medien halten sich die beiden allerdings zurück, wirken medienscheu. Woltemade legt ein anderes Auftreten an den Tag, präsentiert sich redefreudig und eloquent. Zudem gilt er als wandelndes Fußball-Lexikon, als Fußballromantiker. Durch seinen Charakter und seine Art Fußball zu spielen, fliegen ihm die Sympathien regelrecht zu. Er könnte das kommende Gesicht der deutschen Nationalmannschaft werden – so wie einst Publikumsliebling Thomas Müller.

