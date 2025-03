buten un binnen 3 Werder-Fußballerinnen für die U23 -Nationalmannschaft nominiert Stand: 26.03.2025 16:59 Uhr

Die Bremerinnen kommen aus dem Feiern in dieser Woche nicht mehr heraus: Nach dem Pokal-Finaleinzug wurden drei Spielerinnen in den Junioren-Nationalkader berufen.

Es passt gut, dass Werder-Trainer Thomas Horsch seinen Fußballerinnen nach dem Einzug ins Pokal-Finale in dieser Woche ausdrückliche Feiererlaubnis erteilt hatte – denn gleich drei Spielerinnen haben erneut Grund, die Korken knallen zu lassen. Sie wurden in den U23-Kader der Nationalmannschaft berufen.

Sophie Weidauer, Larissa Mühlhaus und Tuana Mahmoud wurden von Nationaltrainerin Kathrin Peter mit 20 anderen Spielerinnen für die Finalrundenspiele der U23-Mannschaft nominiert.

Im Halbfinale der Spielrunde tritt die deutsche U23 zunächst am 4. April um 16 Uhr im spanischen Murcia gegen die Niederlande an. Je nach Ausgang des Duells trifft die DFB-Auswahl am 7. April um 13 Uhr erneut in Murcia entweder im Finale oder im Spiel um Platz drei auf Italien oder Norwegen.

