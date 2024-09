buten un binnen 15 Mal versucht, 15 Mal verloren: Werder unterliegt Bayern 0:4 Stand: 29.09.2024 16:10 Uhr

Die Bremer Fußballerinnen konnten ihre schwarze Serie gegen die Münchnerinnen nicht beenden. Dabei waren die Werderanerinnen eine Halbzeit lang sogar in Überzahl.

Von Petra Philippsen

Noch nie haben die Bremer Fußballerinnen in der Bundesliga gegen Bayern München gewinnen können. Auch der 15. Versuch scheiterte am Sonntag im heimischen Stadion Platz 11. Dabei wäre die Gelegenheit für das Team von Trainer Thomas Horsch dieses Mal dagewesen.

Die Bayern sind als Deutsche Meisterinnen seit knapp zwei Jahren ungeschlagen, die Aufgabe war für die Bremerinnen also ohnehin schwer genug. Und die Münchnerinnen waren dann auch von Beginn an spielbestimmend und setzten Werder unter Druck. In der 26. Minute gingen die Bayern durch eine einstudierte Eckenvariante durch Lea Schüller mit 1:0 in Führung.

Werder 40 Minuten in Überzahl

Doch nachdem Glódís Viggósdóttir in der 51. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste, waren die Münchnerinnen für gut 40 Minuten in Unterzahl – die Chance für die Werderanerinnen. Sie agierten nun mutiger und wurden aktiver, doch den Bayern reichte schließlich ein Konter aus, um mit dem 2:0 durch Georgia Stanway die Vorentscheidung einzunetzen.

Dass den Münchnerinnen dann noch zwei weitere Treffer gelangen, war einerseits ihrer Klasse, andererseits der zu hohen Fehleranfälligkeit der Bremerinnen in der Schlussphase geschuldet. Das 4:0-Ergebnis (Pernille Harder 85. und erneut Stanway 87.) fiel insgesamt etwas zu hoch aus, doch die Münchnerinnen spielten trotz langer Unterzahl ihre individuelle Qualität aus und eroberten die Tabellenführung zurück.

