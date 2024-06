NDR-Sport Zverev nach Sieg gegen Ruud im Endspiel der French Open Stand: 07.06.2024 22:24 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist ins Endspiel der French Open in Paris eingezogen. Der Hamburger bezwang am Freitagabend im Semfinale den Norweger Casper Ruud und ist nun nur noch einen Sieg von seinem ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier entfernt.

Nach einem schwachen Start ins Match und dem Verlust des ersten Satzes mit 2:6 wusste sich der 27-Jährige enorm zu steigern und gewann die folgenden Durchgänge mit 6:2, 6:4, 6:2. Zverev nahm damit erfolgreich Revanche für die klare Drei-Satz-Niederlage im Vorjahres-Halbfinale gegen Ruud. Bei seiner zehnten Roland-Garros-Teilnahme gelang ihm erstmals der Einzug ins Endspiel.

Dort trifft der Vierte der ATP-Weltrangliste am Sonntag (15 Uhr) auf Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte zuvor den Südtiroler Jannik Sinner mit 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 niedergerungen und greift nun nach seinem drittem Grand-Slam-Titel. Die Bilanz spricht allerdings - wenn auch knapp - für Zverev. Fünf der bisher neun Duelle mit dem Iberer konnte er für sich entscheiden. Zuletzt hatten sich beide im März diesen Jahres beim Masters in Indian Wells gegenübergestanden. Alcaraz siegte deutlich mit 6:3, 6:1.

"Ich bin einfach happy"

"Ich bin einfach sehr happy. Mir sind hier schon so viele gute und schlimme Dinge passiert, jetzt bin ich endlich mal im Finale. Ich werde alles geben am Sonntag", erklärte Zverev. Er ist der zweite Deutsche nach Michael Stich 1996, der das Endspiel in Paris erreicht.

Der Hamburger hatte zuvor nur bei den US Open 2020 im Finale gestanden, als er dramatisch in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem (Österreich) verlor. "Damals war ich noch nicht bereit. Aber wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte er.

Zverev verliert ersten Satz chancenlos

Zverev wird am Sonntag im French-Open-Endspiel gegen den Spanier also in Topform sein müssen, um seinen "Grand-Slam-Fluch" zu besiegen. Im Vorschlussrunden-Duell mit Ruud war er davon im ersten Satz weit enfernt. Insbesondere auf seinen eigentlich so starken ersten Aufschlag konnte sich der Hamburger nicht verlassen. Doch nicht nur beim Service unterliefen dem 27-Jährigen zu viele Fehler.

Der Olympiasieger bekam einfach keine Stabilität in sein Spiel, während sein zwei Jahre jüngerer Kontrahent die Bälle sicher und druckvoll ins Feld brachte. Das 6:2 für den Norweger spiegelte den Qualitätsunterschied gut wider.

Olympiasieger steigert sich, Ruud baut ab

Sollte Zverev wie im Vorjahr, als er Ruud in Paris mit 3:6, 4:6, 0:6 unterlag, wieder chancenlos den Finaleinzug verpassen? Die Frage war nach Durchgang eins auf dem Court Philippe-Chatrier nicht unberechtigt. Doch im zweiten Satz zeigte der Hamburger ein ganz anderes Gesicht. Er servierte viel sicherer und druckvoller und hatte nun auch eine bessere Länge in seinen Schlägen. So sehr sich der Deutsche steigerte, so sehr baute Ruud ab. Gleich zweimal ließ sich der Norweger breaken und gab Abschnitt zwei mit 2:6 ab.

Zverev mit viel Druck und Stabilität im Spiel

Kurz nach Beginn des dritten Satzes rief Ruud den Turnierarzt zu sich. Der 25-Jährige klagte über Magenprobleme und bekam Tabletten. Anschließend konnte Zverev seinem gesundheitlich angeschlagenen Kontrahenten den Aufschlag zur 3:2-Führung abnehmen. Es war bereits das entscheidende Break im dritten Abschnitt. Hernach brachten beide Spieler ihr Service durch. Mit einem harten und präzisen Aufschlag, den Ruud nicht mehr retournieren konnte, entschied der Hamburger den Satz zum 6:4 für sich.

Vierter Satz eine klare Angelegenheit

Gleich zu Beginn des vierten Durchgangs gelang Zverev ein Break zum 1:0. Anschließend brachte er sein Service zu null durch. Ruud stemmte sich noch einmal nach Kräften gegen die drohende Niederlage. Doch was der 25-Jährige auch versuchte, Zverev hatte nahezu immer die bessere Antwort. Ein weiteres Mal nahm der Hamburger dem Norweger zum 5:2 den Aufschlag ab und entschied die Partie kurz darauf bei eigenem Service für sich.

