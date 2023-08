NDR-Sport Werder Bremen: Nationalstürmer Füllkrug wechselt zum BVB Stand: 31.08.2023 21:11 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss einen großen sportlichen Verlust hinnehmen. Nationalstürmer Niclas Füllkrug verlässt die Hanseaten und schließt sich Vizemeister Borussia Dortmund an. Dem Vernehmen nach zahlt der BVB 15 Millionen Euro Ablöse.

Die ungeklärte Zukunft des 30-Jährigen, der an der Weser noch einen Vertrag bis 2025 hatte, war während des gesamten Sommers Thema bei den Grün-Weißen - einen Tag vor Transferschluss gibt es nun Gewissheit: Der Torschützenkönig der vergangenen Saison (16 Treffer) läuft künftig in Schwarz-Gelb auf.

Am Donnerstag absolvierte Füllkrug den Medizincheck bei den Dortmundern und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Sein Jahresgehalt soll bei rund sechs Millionen Euro liegen - das wäre dreimal so viel, wie er an der Weser verdient hat.

Werder sucht Füllkrug-Ersatz

Die Bremer werden auf den Abschied ihres Topstürmers reagieren: "Wir haben gesagt, wenn wir noch was verlieren, wollen wir noch was machen. Das wird eher Freitag der Fall sein", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Hanseaten, über einen potenziellen Zugang. "Wir arbeiten intensiv daran. Es ist ein Stürmer, in dem wir auch die Qualität sehen, dass er uns weiterhelfen kann."

Anreiz Champions League

Füllkrug könnte schon am Freitagabend (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Heidenheim erstmals im BVB-Kader stehen. Die Dortmunder haben auf der Mittelstürmer-Position auch deshalb Bedarf, weil Angreifer Sébastien Haller Anfang 2024 für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und dem Bundesligisten damit längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

Was für Füllkrugs Wechsel aber entscheidener gewesen sein dürfte: Um für die Europameisterschaft im kommenden Jahr zum DFB-Kader zu zählen, benötigt der gebürtige Hannoveraner Spielpraxis auf höchstem Niveau. Die kann ihm Dortmund in der Champions League bieten.

Wieder im DFB-Kader

Der Stürmer debütierte im vergangenen Herbst in der Nationalmannschaft und war mit zwei Toren einer der ganz wenigen Lichtblicke bei der verkorksten Katar-WM. Insgesamt erzielte der Angreifer in seinen bislang neun Länderspielen sieben Tore. Auch für die kommenden Partien in Wolfsburg gegen Japan (9. September) und in Dortmund gegen Frankreich (12. September) gehört Füllkrug zum Kader von Bundestrainer Hansi Flick.

