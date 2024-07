NDR-Sport Werder Bremen legt los - mit zwei Neuzugängen und vor über 400 Fans Stand: 08.07.2024 16:19 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am Montagnachmittag offiziell die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Trainer Ole Werner begrüßte zwei Neuzugänge, auf einige Spieler muss er aber noch verzichten.

Unter den wachsamen Augen von über 400 Fans bat der Coach sein Team zum Trainingsauftakt am Weserstadion. Erstmals zu sehen bekamen die Werder-Anhänger dabei die Neuzugänge Keke Topp (Schalke 04) und Markus Kolke (Hansa Rostock). Auf dem obligatorischen Foto mit den Neuzugängen gesellte sich dann noch Skelly Alvero zu Werner und den beiden Neuen. Nach der Leihe hat Werder den Mittelfeldspieler mittlerweile fest von Olympique Lyon verpflichtet.

Die anderen "Unbekannten" auf dem Trainingsplatz waren keine externen Neuzugänge. Dabei handelte es sich um ein Quartett aus dem Leistungszentrum, das laut Clubangaben "in der kommenden Woche den Trainingsbetrieb auffüllen" soll: Joel Imasuen, Mats Heitmann und Levi Wagner gehören normalerweise zum Kader der U23, Wesley Adeh spielt noch in der U19.

Zum Post bei Twitter

Die drei EM-Fahrer fehlen

Marco Grüll (Rapid Wien) fehlte beim Auftakt. Der Neuzugang von Rapid Wein hat noch einige Tage Sonderurlaub erhalten, auch wenn er bei der EM mit Österreich ohne Einsatz geblieben ist. Gleiches gilt für Romano Schmid, seinen Teamkollegen beim Turnier, und Milos Vejlkovic, der mit Serbien nach der Vorrunde ausgeschieden war.

Fritz macht sich bei Schmid keine Sorgen

Schmid hat durch seine starken EM-Auftritte offenbar das Interesse anderer Clubs geweckt. Doch der Bremer Sportchef Clemens Fritz rechnet fest mit einem Verbleib des offensiven Mittelfeldspielers. "Wir planen fest mit ihm", sagte Fritz der "Deichstube". "Ich mache mir keine Sorgen, dass er in der nächsten Saison nicht mehr bei uns sein könnte, denn danach sieht es nicht aus."

Keita bei Olympia, Burke nur individuell

Am Wochenende hatten sich die Werder-Spieler schon der Leistungsdiagnostik und medizinischen Untersuchung unterzogen. Danach steht fest, dass Oliver Burke zunächst lediglich ein individuelles Programm absolviert. Der Schotte war in der vergangenen Saison an Birmingham City ausgeliehen. Wie es mit dem 27 Jahre alten Offensivmann weitergeht, ist offen.

Und auch ein Abgang von Naby Keita ist längst nicht ausgeschlossen. Doch zunächst einmal wurde der "Königstransfer" des vergangenen Sommers ins endgültige Olympia-Aufgebot seines Heimatlandes Guinea berufen. Womöglich spielt er sich in Paris in der Vordergrund und findet so einen neuen Club. Die Bremer würden dem 29-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 08.07.2024 | 19:17 Uhr