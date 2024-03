Vor Hertha-Spiel Trainer Fabian Hürzeler verlängert beim FC St. Pauli Stand: 08.03.2024 09:22 Uhr

Erfolgstrainer Fabian Hürzeler hält dem FC St. Pauli die Treue. Nach monatelangen Verhandlungen verlängerte der 31-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertag beim Spitzenreiter der 2. Liga.

Das teilte der Hamburger Stadtteilverein am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz für die Partie am Sonntag (Ab 13.30 Uhr live in der Radio-Reportage und im Ticker bei der Sportschau) gegen Hertha BSC mit. Damit endete eine Hängepartie. Monatelang hatte sich Hürzeler geziert, ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben, obwohl er zuletzt betont hatte, beim Bundesliga-Anwärter bleiben zu wollen. Beide Parteien stritten offenbar um Inhalte des neuen Kontrakts.

Größter Streitpunkt war übereinstimmenden Medienberichten eine Ausstiegsklausel, auf welche die Berateragentur des Coaches bestanden haben soll. Ob sich die Hürzeler-Seite mit diesem Anliegen letztlich durchsetzte, wurde nicht kommuniziert. Beide Seiten vereinbarten Stillschweigen über die Vertragsdetails. Der Trainer sagte lediglich: "Es ist ein klares Bekenntnis von meiner Seite. Trotzdem wissen wir alle, wie das Geschäft funktioniert."

Göttlich: "Wir sind noch nicht fertig!"

"Wir sind stolz auf die Entwicklung, die Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli genommen hat, deren Basis Geschlossenheit und Vertrauen ist und die hier noch nicht abgeschlossen ist. Wir sind noch nicht fertig!", erklärte St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich. Der Vereinschef dankte Sportchef Andreas Bornemann und dem Coach dafür, dass sie sich "die nötige Zeit genommen haben, die für alle Seiten bestmögliche Lösung zu finden".

Hürzeler selbst sprach ebenfalls von Gesprächen von "gegenseitiger Wertschätzung" und blickte sofort nach vorn: "Uns alle eint ein Ziel: Wir wollen so viel Erfolg wie möglich für den FC St. Pauli und seine Fans erreichen. Das ist meine Aufgabe als Cheftrainer - und dafür werde ich weiterhin mit aller Kraft arbeiten."

Hürzeler seit Ende 2022 im Amt

Der gebürtige US-Amerikaner hatte den FC St. Pauli im Dezember 2022 von Timo Schultz übernommen. Zuvor war der frühere Jugendspieler des FC Bayern München Co-Trainer unter dem jetzigen Coach des 1. FC Köln gewesen. Unter Hürzeler gelang den zu seinem Dienstantritt noch abstiegsgefährdeten Hanseaten nach einer famosen Rückrunde beinahe noch der Aufstieg. In dieser Saison ist der Kiezclub in der 2. Liga bis dato das Maß aller Dinge und führt die Tabelle nach 24 Spieltagen souverän an.

Hürzelers erfolgreiche Arbeit am Millerntor blieb von der Konkurrenz natürlich nicht unbemerkt. In den vergangenen Wochen wurde der 31-Jährige mehrfach mit anderen Clubs wie dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Nun steht fest: Der aus Texas stammende Trainer bleibt beim FC St. Pauli.

