Champions League Volleyballerinnen des SSC Schwerin verlieren bei Tent Obrenovac Stand: 27.11.2024 21:07 Uhr

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben in der Champions League ihr drittes Gruppenspiel verloren und müssen nun ums Weiterkommen bangen. Beim serbischen Club Tent Obrenovac unterlag der Bundesligist am Mittwochabend mit 0:3 (19:25, 23:25, 18:25).

Durch die zweite Niederlage in der dritten Begegnung fielen die Schwerinerinnen auf den dritten Platz zurück. In einer über weite Phasen ausgeglichenen Partie im Sportsko Kulturni Centar gaben am Ende das etwas bessere Blockspiel sowie die größere Präzision im Angriff den Ausschlag zugunsten der Gastgeberinnen. Das Team von Coach Igor Zakic zog durch den Erfolg im Klassement am SSC vorbei.

In der anderen Partie der Gruppe B setzte sich Spitzenreiter Eczacibasi Istanbul erwartungsgemäß mit 3:0 (27:25, 25:22, 25:21) beim französischen Vetreter Levallois Paris SC durch. Die Türkinnen sind am 10. Dezember auswärts der nächste Gegner Schwerins. Vor heimischer Kulisse hatten die Mecklenburgerinnen gegen Istanbul mit 0:3 verloren.

Dambrink und Keene punkten am besten

Nach nur 79 Minuten waren die Hoffnungen Schwerins auf den zweiten Auswärtssieg in dieser "Königsklassen"-Saison geplatzt. Mit einem Fehler von Britte Stuut endete eine Begegnung, in der die Mecklenburgerinnen es in keinem Satz vermochten, sich eine Führung mit mehr als vier Punkten herauszuspielen und so etwas beruhigter agieren zu können. Nah am Gewinn eines Durchgangs dran war das Team von Coach Felix Koslowski ohnehin nur in Abschnitt zwei. Bis zum Stand von 23:23 hielten die Norddeutschen mit, dann zeigten die Serbinnen die größere Nervenstärke.

In den dritten Satz startete der SSC mit drei Zählern in Folge, verspielte den Vorsprung aber rasch wieder und hatte am Ende nicht mehr viel zuzusetzen. Erfolgreichste Punktesammlerinnen der Mecklenburgerinnen waren Elles Dambrink und Jaelyn Rose Keene mit jeweils zehn Zählern.

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 28.11.2024 | 19:30 Uhr