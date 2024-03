NDR-Sport Volleyball: TSV Giesen Grizzlys ziehen souverän ins Halbfinale ein Stand: 22.03.2024 20:57 Uhr

Volleyball-Bundesligist TSV Giesen Grizzlys steht im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Auch das zweite Play-off-Viertelfinale gegen den VC Bitterfeld-Wolfen gewannen die Niedersachsen am Freitagabend mit 3:0. Die SVG Lüneburg könnte am Wochenende nachziehen.

Es war für die Giesen Grizzlys in der heimischen Arena in Hildesheim eine klare Angelegenheit. Das zeigte auch die Spieldauer - nach 71 Minuten war der zweite Matchball verwandelt. Giesen setzte sich mit 25:20, 25:14 und 25:16 gegen den Aufsteiger durch. Der Hauptrunden-Zweite aus Niedersachsen hatte schon am vergangenen Sonnabend das erste Play-off-Viertelfinale beim Aufsteiger souverän mit 3:0 (25:18, 25:14, 25:15) für sich entschieden. Den größten Anteil am Sieg der Gastgeber hatte Niklas Breilin, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.

In der nächsten Runde werden die Norddeutschen mit Sicherheit auf deutlich mehr Gegenwehr stoßen. Die Grizzlys treffen im Halbfinale auf Rekordmeister VfB Friedrichshafen, der mit 2:0 Siegen gegen die Powervolleys Düren in die Vorschlussrunde eingezogen ist.

SVG Lüneburg will Giesen ins Halbfinale folgen

Die Chancen sind gut, dass neben Giesen auch die SVG Lüneburg das Semifinale erreicht - trotz der Belastung unter der Woche mit dem Finalrückspiel im CEV-Cup beim polnischen Club Resovia Rzeszow (0:3). An diesem Sonnabend (18 Uhr) steht für den Hauptrundenvierten in der heimischen Arena das zweite Play-off-Viertelfinale gegen die Volleys Herrsching auf dem Programm.

Nach dem 3:1 im ersten Duell reicht den Niedersachsen ein weiterer Sieg, um in das Halbfinale vorzustoßen. Sollte für das Team von SVG-Trainer Stefan Hübner die Partie am Sonnabend verloren gehen, findet am Sonntag in Lüneburg das Entscheidungsspiel statt.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 22.03.2024 | 23:03 Uhr