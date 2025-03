NDR-Sport Volleyball: SVG Lüneburg im Halbfinale Stand: 28.03.2025 22:32 Uhr

Die Volleyball-Männer der SVG Lüneburg sind den Giesen Grizzlys ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gefolgt. Am Freitagabend gewannen die Niedersachsen beim FT 1844 Freiburg.

Durch den 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:17)-Erfolg entschieden die "LüneHünen" die Viertelfinal-Serie nach dem Modus "best of three" mit 2:0 Siegen für sich. Das erste Spiel hatte Lüneburg am Sonntag in eigener Halle mit 3:0 gewonnen.

Grizzlys Giesen erstes Team im Halbfinale

Die Giesen Grizzlys hatten sich bereits am Mittwochabend gegen Herrsching durchgesetzt. Die zwei möglichen weiteren Halbfinalisten sind Meister Berlin Volleys und der einstige Serienchampion VfB Friedsrichshafen, die am Wochenende das Weiterkommen perfekt machen können. Beide haben jeweils mit einem Sieg vorgelegt.

