Volleyball-Bundesliga SSC Schwerin gewinnt Topspiel gegen Dresdner SC Stand: 22.02.2025 19:34 Uhr

Der SSC Schwerin hat am Sonnabend die Toppartie des 25. Spieltages in der Volleyball-Bundesliga der Frauen für sich entschieden. Die Mecklenburgerinnen setzten sich in eigener Arena mit 3:1 gegen den Dresdner SC durch und festigten dadurch ihre Tabellenführung.

Die Schweriner Volleyballerinnen stehen kurz vor dem Gewinn der Bundesliga-Hauptrunde. Der Tabellenführer setzte sich in seinem vorletzten Spiel mit 3:1 (23:25, 25:9, 25:23, 25:18) gegen den drittplatzierten Dresdner SC durch und baute seinen Vorsprung auf Verfolger MTV Stuttgart damit auf acht Punkte aus. Der Meister hat allerdings zwei Partien weniger bestritten. Die abschließende Platzierung ist ausschlaggebend für das Heimrecht im jeweils letzten Spiel der Play-off-Runden, sollte dies notwendig werden.

SSC mit starker Reaktion nach Satzverlust

Zwei Tage nach dem Aus in der Champions League hatte der SSC Mühe, in die Partie zu finden. Nach dem zwischenzeitlichen 4:10 drehten die Mecklenburgerinnen das Ergebnis jedoch und gingen mit 19:16 in Führung, verloren den Satz dennoch. Von dem Rückschlag ließ sich Schwerin jedoch nicht aus der Ruhe bringen, dominierte im zweiten Durchgang vor allem in Aufschlag und Annahme und glich zum 1:1 gegen den Pokalfinalisten aus.

Danach kippte die Partie wieder, der dritte Satz glich bis in die Schlussphase dem Verlauf des ersten. Diesmal aber behielt der SSC die Nerven. Im schließlich entscheidenden vierten Satz zog das Koslowski-Team auf 16:12 davon, erspielte sich schließlich sechs Matchbälle und machte den Sieg gleich mit dem ersten davon perfekt.

