Volleyball-Champions-League SVG Lüneburg legt gegen Berlin Volleys vor Stand: 12.02.2025 22:06 Uhr

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben am Mittwochabend im deutschen Duell im Champions-League-Achtelfinale gegen die Berlin Volleys vorgelegt. Das Team von Trainer Stefan Hübner gewann in der eigenen Halle auf dramatische Weise mit 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 24:26, 27:25).

Erstmals nach zuvor drei Niederlagen triumphierten wieder die Niedersachsen. Am 14. September hatten sich beide Teams im Halbfinale des Liga-Cups gegenüber gestanden, am 23. November im DVV-Pokal, am 7. Dezember in der Liga - jedes Mal hatte Berlin triumphiert.

In zwei Wochen (26. Februar, 19.30 Uhr) geht das Dauerduell mit dem Rückspiel in der Berliner Max-Schmeling-Halle weiter. Im Viertelfinale der Königsklasse wartet Warta Zawiercie aus Polen. Das Dauerduell zwischen Lüneburg und Berlin geht am 8. März, dann steigt das Topspiel in der Bundesliga.

