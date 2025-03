NDR-Sport VfL Osnabrück siegt beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart II Stand: 11.03.2025 20:52 Uhr

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat am Dienstagabend einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Beim VfB Stuttgart II gewannen die Niedersachsen mit 2:1 (0:1).

Von Martin Schneider

Nach der Niederlage am am vergangenen Freitag gegen Wehen Wiesbaden präsentierten sich Lila-Weißen im ersten Durchgang schwach, konnten aber aufgrund einer Leistungssteigerung einen verdienten Erfolg einfahren. Im Stadion der SG Sonnenhof-Großaspach erzielten die eingewechselten Lars Kehl und Bryan Henning den umjubelten Erfolg für die Osnabrücker, die in der Tabelle damit auf Rang zwölf kletterten und den VfB auf Distanz hielten (17.). Am kommenden Sonnabend treffen die Lila-Weißen im Prestige-Duell an der Bremer Brücke auf Arminia Bielefeld.

Stuttgart trifft per Traumtor

Gerade in der Anfangsphase der bisherigen Saison-Spiele war bei den Gastgebern immer ordentlich was los auf dem Platz. Neun Treffer erzielte die U21 des VfB in den ersten 15 Minuten (zweitbester Wert der Liga), zehn kassierten sie (Ligaschlusslicht). Und auch in dieser Partie klingelte es wieder - zu Ungunsten der Lila-Weißen. Maximilian Herwerth traf bei seinem Startelf-Debüt mit einem Traumtor zum 1:0 für die Gastgeber (12.). Der Treffer war kurios, weil der VfL die Situation bereits geklärt hatte und Herwerth aus 18 Metern bei einer Art Pressschlag den Fuß hinhielt - der Schuss landete perfekt im linken Torwinkel.

Hernach taten sich die Gäste bei strömenden Regen schwer, in die Partie zurückzufinden. Die einzige nennenswerte Torchance des VfL nach dem Rückstand vergab Joel Zwarts (24.). Vielmehr hatten die Niedersachsen Glück, vor der Pause nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Mohamed Sankoh (24., 33.) und Justin Diehl (30., 45.) ließen Großchancen für die Schwaben liegen, die Defensive der Lila-Weißen war häufig mit dem Tempo der Angrifssaktionen des VfB überfordert.

Osnabrück schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel trat der VfL nach dem blutleeren Auftritt in Hälfte eins engagierter auf - und das machte sich direkt bezahlt: Der in der Pause für Zwarts eingewechselte Kehl nahm eine Flanke von Dave Gnaase gut an und erzielte mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel das 1:1 (52.) für die Gäste. Die mitgereisten VfL-Fans jubelten - und ihr Team wollte nun mehr. Bryang Kayo (58.) und Kehl (71.) versäumten es allerdings, die Osnabrücker in Führung zu bringen.

Von den Gastgebern war in der zweiten Hälfte nicht mehr viel zu sehen, die Defensive des VfL stand solide. Und offensiv wurden die Niedersachsen für ihr stetiges Anrennen belohnt: Nach einer maßgeschneiderten Flanke von Kehl war Henning mit dem Kopf zur Stelle und erzielte in der 84. Minute die Führung für die Norddeutschen. Diese hatte bis zum Abpfiff bestand - und bescherte den Lila-Weißen Big Points im Kampf um den Klassenerhalt.

Spielstatistik VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück

28.Spieltag, 11.03.2025 19:00 Uhr

VfB Stuttgart II 1 VfL Osnabrück 2

Tore:

1:0 Herwerth (12.)

Herwerth (12.) 1:1 Kehl (53.)

Kehl (53.) 1:2 Henning (84.)

VfB Stuttgart II: Seimen - Herwerth, Groiß, Nothnagel, Meyer (74. Schumann) - Catovic (87. Kastanaras), N. Sessa (74. Mack) - Boakye, Diehl (63. Münst), Malanga (87. Faghir) - Sankoh

VfL Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Ja. Müller, Wiemann - B. Manu (74. Badjie), Tesche (46. Amoako), N. Kölle (67. Niehoff) - Kayo (74. Henning), Gnaase - Zwarts (46. Kehl) - Ma. Müller

Zuschauer: 1320

