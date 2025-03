Wichtige Punkte VfL Osnabrück feiert Heimsieg gegen 1860 München Stand: 29.03.2025 16:18 Uhr

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat sich am 30. Spieltag etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Lila-Weißen gewannen am Sonnabend zu Hause mit 1:0 (1:0) gegen den TSV 1860 München.

Von Christian Görtzen

Nach nur sechs Minuten brandete erstmals an diesem Tag lautstarker Jubel im Stadion an der Bremer Brücke auf. Und gefeiert wurde ein Spieler, der in diesem Kalenderjahr bei den Lila-Weißen bislang bestenfalls eine Nebenrolle gespielt hat: Ba-Muaka Simakala! In Aue (0:0) war der Angreifer erst in der 68. Minute in die Partie gekommen, in den Heimspielen gegen Sandhausen (3:2) und Mannheim (1:1) jeweils in der 82. Minute - das war's! Ein Treffer gelang ihm nicht.

Bis zu diesem Tag. Der 28-Jährige bewies bei seinem Startelf-Comeback in der Anfangsphase ein gutes Näschen dafür, dass 1860-Kapitän Jesper Verlaat nicht an den Rückpass von Lukas Reich gelangen würde. Simakala sprintete in den freien Raum, umkurvte Münchens Keeper Marco Hiller und schob aus spitzem Winkel zum 1:0 ein.

Tunay Deniz (10.) und Julian Guttau (40.) ließen in der Folgezeit gute Gelegenheiten zum Ausgleich aus. So gingen die Gastgeber mit der knappen Führung in die Pause.

VfL verteidigt mit Glück und Geschick den knappen Vorsprung

Fünf Minuten nach Wiederbeginn fehlte noch etwas weniger zum Ausgleich - Guttau traf per Volleyschuss aus 18 Metern den Pfosten. Unterm Strich bot die Partie, wie schon in der ersten Hälfte, einen dürftigen Unterhaltungswert. Nach etwas mehr als einer Stunde sorgten auch die Lila-Weißen nach langer Zeit wieder für Torgefahr - durch Niklas Niehoff (65.) und Niklas Kölle (67.).

Danach hatte die Mannschaft von VfL-Coach Marco Antwerpen ihren Gegner recht gut im Griff. 1860 kam zu keiner guten Gelegenheit mehr. Und so folgte direkt auf den Schlusspfiff der zweite lautstarke Jubel an diesem Tag. Osnabrück entfernte sich in der Tabelle durch den Erfolg mit jetzt 38 Punkten etwas von der Abstiegszone.

Spielstatistik VfL Osnabrück - TSV 1860 München

30.Spieltag, 29.03.2025 14:00 Uhr

VfL Osnabrück 1 TSV 1860 München 0

Tore:



1:0 Simakala (6.)

VfL Osnabrück: Jonsson - Karademir (53. Gyamfi), Ja. Müller, Wiemann - Niehoff (80. Zwarts), Amoako (60. Tesche), N. Kölle - Henning (81. Badjie), Gnaase - Kehl, Simakala (60. B. Manu)

TSV 1860 München: Hiller - Danhof, Verlaat, Dulic, Lucoqui - Deniz, T. Jacobsen (81. P. Maier) - Reich (60. Kozuki), Guttau (81. Kloss) - Abiama (90.+1 Gevorgyan), Schubert (60. Ott)

Zuschauer: 15741 (ausverkauft)