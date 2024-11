NDR-Sport VfL Osnabrück: Die Angst vor dem doppelten Abstieg Stand: 11.11.2024 15:05 Uhr

Bei Drittliga-Schlusslicht VfL Osnabrück machen sich nach rund einem Saisondrittel zusehends Ratlosigkeit und Resignation breit. Vieles wurde probiert, wenig gelang. Die Niedersachsen suchen nun den Fan-Dialog.

Nach dem ernüchternden 0:3 gegen Dynamo Dresden am Sonnabend können die Osnabrücker wegen der Länderspielpause erst einmal durchatmen. Lediglich ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen am Donnerstag steht an. Ansonsten gilt es, den bisherigen Saisonverlauf zu analysieren und Lösungen zu finden, wie der zweite Abstieg in Folge vermieden werden kann.

Kurioserweise wird die sportliche Talfahrt des VfL nicht begleitet von einem Zuschauerrückgang. Trotz eines fast eineinhalb Jahre währenden Abstiegskampfs - erst in der 2. Liga, jetzt in der 3. Liga - ist auf den Anhang der Lila-Weißen Verlass: Zu den sieben Heimspielen in dieser Saison kamen im Schnitt rund 14.000 Zuschauer, das bedeutet eine Stadionauslastung von 88 Prozent. Besser stehen in der Liga nur 1860 München und Dynamo Dresden da.

Offener Fan-Dialog im Livestream

Mit eben jenen treuen Fans sucht der VfL nun das Gespräch: Heute Abend (19 Uhr, im Livestream bei VfL-TV) will sich die Clubführung im Alando Ballhaus den Fragen stellen und über die sportliche Krise sprechen - und vermutlich um Geduld und Nachsicht bitten. Neben den beiden Geschäftsführern Michael Welling (Finanzen und Marketing) und Philipp Kaufmann (Sport) wird auch Vereinspräsident Holger Elixmann dabei sein. Ob auch Mannschaft und Trainerteam teilnehmen, ist offen.

Es sei "sinnvoll und angebracht, den Austausch zur sportlichen Situation ein Stück weit von der Mitgliederversammlung zu lösen und breiter zu öffnen, um alle Fragen ausführlich zu beantworten", erklärte Elixmann in der Einladung. Die Jahreshauptversammlung findet am Sonntag (ab 11 Uhr) statt.

"Es ist wichtig sich jetzt nicht zu verstecken. Wir werden es nur gemeinsam 'rausschaffen. Deshalb geht es darum, zusammenzustehen."

— VfL-Coach Pit Reimers

Trainerwechsel noch ohne Effekt

Die Unterstützung der Fans ist nötig, um der sich anbahnenden Resignation und Ratlosigkeit auch im Team entgegenzuwirken. Denn vieles wurde ja schon versucht: Ein neuer Trainer kam, der Towart wurde gewechselt, verschiedene Spielsysteme ausprobiert - die sportliche Trendwende gelang jedoch nicht. Die Bilanz von VfL-Coach Pit Reimers ist mit einem Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen exakt so schlecht wie die seines Vorgängers Uwe Koschinat.

Den großen personellen Umbruch nach dem Zweitliga-Abstieg als alleinige Ursache dafür anzuführen, greift zu kurz: Unter den 13 Stammspielern (elf und mehr Einsätze) sind acht, die bereits in der vergangenen Saison das VfL-Trikot trugen. Etliche Profis haben zudem entweder bereits in Osnabrück oder bei anderen Clubs Drittliga-Erfahrung sammeln können, sollten also wissen, worauf es dort ankommt.

VfL-Kapitän Gnaase: "Zu wenig für diese Liga"

Doch ist es ihnen bewusst? "Wir woll'n Euch kämpfen sehen" schallte es am Sonnabend bei der Niederlage gegen Dresden nach dem dritten Gegentreffer von den Rängen. Tatsächlich zeigte das Team eine erschreckend schwache Leistung: Ba-Muaka Simakala, vor zwei Jahren noch gefeierter VfL-Aufstiegsheld, enttäuschte ebenso wie Routinier Robert Tesche oder Kapitän Dave Gnaase. Lediglich Torhüter Lukas Jonsson und Stürmer Marcus Müller konnten den Ansprüchen genügen.

Immerhin: Schön geredet wird beim VfL nichts. "Das ist seit Wochen, seit Monaten die gleiche Scheiße, was wir jedes Mal auf den Platz bringen. Es fehlt die komplette Mentalität. Dann ist es einfach zu wenig in dieser Liga", formulierte es Gnaase im NDR Interview drastisch. Wichtig sei jetzt harte Arbeit: "Wir müssen die Mentalität, die diesen Club auch groß gemacht hat, leben. Tag für Tag, Woche für Woche. Wir haben schon lange gesagt, dass Reden nichts mehr bringt. Aber wenn das Ergebnis auch nicht stimmt, ist die Gefahr schon sehr groß, dass gewaltig etwas schiefgeht in der Mannschaft."

