NDR-Sport VfB Lübeck: Verein steht offenbar kurz vor der Rettung

Nach der Nachricht über die drohende Insolvenz des VfB Lübeck gibt sich der Verein optimistisch, die dritte Pleite noch umschiffen zu können. Die benötigte Million war am Freitag fast erreicht.

Von Hannah Böhme

Der Vorstandsvorsitzende des VfB Lübeck, Dieter Gudel, geht davon aus, dass der Verein die benötigte Summe von einer Million Euro voraussichtlich in Kürze erreicht. Bis zum Freitagnachmittag hatte der VfB laut Gudel rund 900.000 Euro zusammen, generiert über Spenden, Zusagen und Verzichten.

Um die Vereinspleite zu verhindern, fehlen laut VfB also noch 100.000 Euro. "Wir bewegen uns mit großen Schritten darauf zu", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Carsten Abbe optimistisch im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht hat der Verein nach eigenen Angaben deshalb auch am Freitag nicht gestellt.

Spieler verkaufen Trikots und Schals im Fanshop

Um den restlichen Betrag noch zusammenzubekommen, hatte der Verein unter anderem am Freitagmittag eine Sonderaktion im Fanshop gestartet: Spieler des VfB, wie beispielsweise Torwart Noah Oberbeck, standen hinter der Kasse, um Schals, Trikots und andere Fanartikel zu verkaufen.

VfB-Torwart Noah Oberbeck sortierte und verkaufte am Freitag Fanartikel.

"Unser Fanshop fliegt auseinander, der Online-Shop fliegt auseinander. Die Welle der Solidarität im Umland und in Lübeck ist ungebrochen", resümierte Aufsichtsratschef Abbe.

Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Gudel sind weitere Gespräche mit Förderern geplant, telefonisch und persönlich.

Verein von Millionenloch offenbar überrascht

Am Dienstag hatten Vorstand und Aufsichtsrat in einer gemeinsame Mitteilung darüber informiert, dass in der Vereinskasse ein Loch von einer Million Euro klafft. "Wir sind alle extrem überrascht worden", erklärte Abbe gegenüber NDR Schleswig-Holstein. "Wir haben uns die Unterlagen angeguckt, alte Protokolle und alte Bilanzen gesichtet und haben uns extern noch mal einen Berater gesucht, der darüber guckt", so Abbe.

Bei einer externen Prüfung sei dann die Liquiditätslücke herausgekommen - die mit Stand Freitagnachmittag zwar fast geschlossen ist. Erledigt haben sich die finanziellen Sorgen des Vereins damit aber noch nicht.

Aufarbeitung soll in der Winterpause folgen

"Also die Million ist quasi die Operation am offenen Herzen, wir müssen danach in die Reha-Phase gehen", kündigte Abbe an. Bedeutet: Tiefenanalyse betreiben und die nötigen Parameter dann auch ändern. Was das dann ganz konkret heißt, will der Verein in der anstehenden Winterpause beginnen zu ermitteln.

