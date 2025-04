NDR-Sport Umbruch beim SSC Schwerin: Titel-Sause gleichzeitig Abschiedsparty Stand: 28.04.2025 16:52 Uhr

Die Schweriner Volleyballerinnen haben nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft die Nacht zum Tag gemacht. Die große Titel-Sause war dabei gleichzeitig auch eine Abschiedsparty. Denn gleich neun Spielerinnen werden den Rekordchampion verlassen.

Von Tobias Blanck

"Jetzt schlägt's 13!" - das stand auf den Meister-Shirts der Schweriner Volleyballerinnen. Zum 13. Mal habe die Mecklenburgerinnen die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das lange Warten nach dem bislang letzten Erfolg 2018 hat ein Ende gefunden. In der Play-off-Finalserie wurde der Dresdner SC innerhalb einer Woche in allen drei Partien (3:0, 3:0, 3:2) bezwungen und die Meisterschale anschließend an SSC-Kapitänin Anne Hölzig überreicht.

Dresden-Coach Waibl adelt SSC-Kapitänin Hölzig

"Es fühlt sich auch jetzt noch unwirklich an, dass die Saison vorbei ist und wir die Schale gewonnen haben", sagt die 27 Jahre alte Außenangreiferin. "Es ist der größte Erfolg meiner Karriere, weil mein Anteil als Spielführerin größer war als beim Pokalsieg 2023 und die ganze Saison auf der Meisterschaft aufbaut. Bis man den Titel holt, ist es ein langer und schwerer Weg."

"Ihr seid echte Botschafterinnen für unser Land - voller Teamgeist und Power. Wir sind unglaublich stolz auf euch."

— Ministerpräsidentin Manuela Schwesig

Mit einer Bauchmuskelverletzung konnte sie nur stark eingeschränkt eingesetzt werden in den Finalspielen, aber hatte großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Dresdens Trainer Alexander Waibl lobte Hölzig als beste Spielerin des dritten Finalspiels: "Mit der Einwechslung von Anne Hölzig hat Schwerin die Sicherheit in der Annahme bekommen und uns den Zahn gezogen."

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Schwerin

Seitdem stehen für die Kapitänin und ihr Team, die den Triumph in der Nacht zu Sonntag ausgiebig feierten, viele Termine an. Neben dem Besuch im NDR Sportclub, dem Nordmagazin und in der Stefan Kuna-Show auf NDR 1 Radio MV hat sich die Mannschaft am Montag in das Goldene Buch der Stadt Schwerin eingetragen und wurde anschließend in der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfangen. "Ihr seid echte Botschafterinnen für unser Land - voller Teamgeist und Power. Wir sind unglaublich stolz auf euch", so die Botschaft der Ministerpräsidentin.

Neun Spielerinnen verlassen Schwerin

Trotz des Gewinns der Meisterschaft und der erneuten Qualifikation für die Champions League steht der SSC vor großen Herausforderungen. Die erfolgreichen Spiele in dieser Europapokal-Saison und die starken Auftritte in der Bundesliga in den vergangenen Monaten sind den Clubs aus anderen Ländern nicht entgangen. Gleich neun Spielerinnen werden den Meister verlassen.

MVP Dambrink nicht zu halten

Besonders schmerzhaft ist dabei der Abgang von Diagonalangreiferin Elles Dambrink. Die 21-Jährige war nicht nur im letzten Finalspiel die herausragende Akteurin mit 33 Punkten. Die Niederländerin hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim SSC zu einer Top-Spielerin entwickelt und wurde am Sonnabend zur wertvollsten Spielerin (MVP) der Bundesliga-Saison gekürt. In der kommenden Saison wird Dambrink in Italien bei einem zahlungskräftigeren Verein unter Vertrag stehen.

Die überragende Diagonalangreiferin Elles Dambrink wechselt nach Italien.

Auch Karla Antunovic und die erneut am Knie operierte Nova Marring zieht es in die italienische Top-Liga. Nicht zu halten war zudem die spanische Libera Patricia Llabres Herrera. Die 29 Jahre alte Nationalspielerin möchte künftig mehr Zeit mit ihrem Lebensgefährten verbringen. Verabschiedet werden zudem die US-Amerikanerinnen Jaelyn Keene, Margaret Wolowicz, die Thailänderin Pimpichaya Kokram und Marie Hänle. Außerdem wird die Langzeitverletzte Fleur Savekoel keinen neuen Vertrag beim SSC erhalten.

SSC will bald Neuzugänge präsentieren

"Wir sind darauf vorbereitet und werden in den nächsten Tagen und Wochen unsere Neuzugänge präsentieren, um dann auch in der kommenden Saison um die Titel mitspielen zu können", sagt SSC-Trainer Felix Koslowski. Solch ein Umbruch sei nichts neues für den Rekordmeister aus Schwerin und beunruhige die Verantwortlichen keineswegs.

Er sei vielmehr auch Teil der Philosophie. Talente und junge Spielerinnen sollen möglichst entwickelt werden, bevor sie dann bei Top-Clubs in Italien oder der Türkei unter Vertrag genommen werden, wo die Clubs einen deutlich höheren Etat zur Verfügung haben.

Koslowski begeistert von Entwicklung des Teams

Bevor Koslowski selbst als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft wieder unterwegs sein wird, genießt der 41-Jährige den Trubel und den erfolgreichen Saisonausklang. "Nach vielen Verletzungen und Rückschlägen hätten wir im Dezember niemals gedacht, dass wir am Ende als Meister die Saison beenden können, aber die Mannschaft hat sich toll entwickelt und seit Januar kein Spiel mehr verloren. Ich bin stolz auf mein Team!"

Bis Freitag stehen noch viele Termine für die Mannschaft an. Danach gehen die Spielerinnen erst einmal für eine Zeit lang getrennte Wege. Viele Nationalspielerinnen werden sich in den kommenden Monaten jedoch wiedersehen und als Gegnerinnen auf dem Feld gegenüberstehen bei Länderspielen in der Nations League und bei der Weltmeisterschaft Ende August in Thailand.

