NDR-Sport Trotz Lungenentzündung: Zverev schlägt beim Masters in Shanghai auf

Trotz Lungenentzündung: Zverev schlägt beim Masters in Shanghai auf Stand: 01.10.2024 16:25 Uhr

Noch immer kämpft Tennis-Profi Alexander Zverev mit den Folgen seiner Lungenentzündung. Beim am Mittwoch beginnenden Masters-Turnier im chinesischen Shanghai will der 27-Jährige aber aufschlagen.

"Das Problem, das ich mit meiner Lunge habe, wird nicht innerhalb von ein, zwei Wochen weggehen. Das wird wahrscheinlich ein, zwei Monate dauern", sagte der 27-Jährige in mehreren Videos. Er habe jetzt aber die richtigen Medikamente gegen seine Lungenentzündung, erklärte der gebürtige Hamburger und ergänzte: "Ich hoffe, dass es mit jeder Woche besser wird."

Start beim Masters in Shanghai nicht gefährdet

Die Ärzte hätten ihm versichert, dass sich seine Gesundheit nicht verschlechtern würde, wenn er Sport treibe. Deshalb werde er auch beim am Mittwoch beginnenden Masters im chinesischen Shanghai an den Start gehen. In der Millionenmetropole ist Zverev hinter dem italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner an Position zwei gesetzt.

In der ersten Runde hat der Olympiasieger von Tokio ein Freilos und trifft dann auf einen Qualifikanten. Zuletzt hatte Zverev auf eine Teilnahme am Turnier in Chinas Hauptstadt Peking verzichtet: "Ich habe mich während und nach dem Laver Cup sehr schlecht gefühlt."

