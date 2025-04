NDR-Sport Trotz hoher Preise - Letztes HSV-Heimspiel binnen einer Stunde ausverkauft Stand: 08.04.2025 14:23 Uhr

Bis zu 96 Euro für einen Sitzplatz: Der HSV hat zuletzt Kritik für die hohen Ticketpreise beim letzten Heimspiel der Zweitliga-Saison gegen den SSV Ulm geerntet. Voll wird das Volksparkstadion trotzdem - bei der möglichen Aufstiegsparty wollen alle dabei sein.

Am Abend des 10. Mai könnte das Volksparkstadion zur Partyzentrale werden, und das will kein HSV-Fan verpassen. Der Tabellenführer der 2. Liga liegt auf Aufstiegskurs und könnte an dem Sonnabend ab 20.30 Uhr im letzten Heimspiel der Saison gegen Ulm (im NDR Livecenter) die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga feiern.

Alle 52.000 Karten für den Heimbereich waren bereits nach einer Stunde vergriffen, wie der Club am Dienstag mitteilte. 5.000 Tickets gehen an die Gäste aus Ulm.

Der Preis spielt für die Anhänger bei der möglichen große Abschiedsparty nach sieben Jahren in der Zweiten Liga offensichtlich keine besondere Rolle. Der Hamburger SV hat das Saisonfinale im eigenen Stadion als Kategorie-1-Spiel eingestuft - wie auch die letzten Heimpartien in den Jahren zuvor. Dementsprechend ruft der Club Topspielpreise auf, auch wenn der Gegner Ulm und nicht Köln oder Düsseldorf heißt.

Bis zu 96 Euro für einen Sitzplatz

Das günstigste Sitzplatzticket startet bei 38 Euro. In der Kategroie eins, nahe am Spielfeld, kostet die Karte stolze 96 Euro. In einem "normalen" Heimspiel wie zum Beispiel gegen Karlsruhe (27. April, 13.30 Uhr) liegt der vergleichbare Preis bei 73 Euro.

Dass der HSV beim Thema Ticketpreise schon lange wieder auf Bundesliga-Niveau "spielt", ist nicht neu. Für die Preispolitik bei der Ulm-Partie erntete der Traditionsclub trotzdem viel Kritik in den Sozialen Medien. Aber auch Verständnis wurde geäußert.

Über 100.000 Ticketanfragen

Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis: Der Verein kann es sich erlauben, die Fans sind euphorisch und rennen dem HSV die Türen ein. Alle drei verbleibenden Heimspiele gegen Braunschweig, den KSC und eben Ulm werden am Ende sicher ausverkauft sein. Damit wird der Rautenclub auf einen Zuschauerschnitt von über 56.000 im heimischen Volksparkstadion kommen. Und es hätten locker mehr sein können: Für das Spiel gegen Ulm hatte der HSV im Vorfeld über 100.000 Ticketanfragen erhalten. Preise hin oder her.

Dieses Thema im Programm:

Sport | 08.04.2025 | 16:00 Uhr