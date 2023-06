NDR-Sport Termine: HSV, St. Pauli, Hansa, Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Kiel Stand: 29.06.2023 11:45 Uhr

Ende Juli startet bereits die Fußball-Saison 2023/2024 der 2. Bundesliga. Mit dem HSV, FC St. Pauli, Hansa Rostock, Hannover 96, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück und Holstein Kiel sind sieben Nordclubs dabei. Das sind die Sommerfahrpläne.

Der FC St. Pauli legte als Erstes los, schon am 19. Juni bat Trainer Fabian Hürzeler seine Profis wieder auf den Platz. Nur zwei Wochen nach den Relegations-Rückspielen, in denen die letzten beiden Zweitligisten ermittelt wurden. Der Hamburger SV, der als Dritter am VfB Stuttgart scheiterte, gönnt sich eine längere Pause, beginnt offiziell erst am 30. Juni.

Der erste Spieltag der Saison 2023/2024 beginnt am 28. Juli, den Spielplan will die Deutsche Fußball-Liga am 30. Juni veröffentlichen. Vom 11. bis 14. August steht für alle Clubs die erste Runde im DFB-Pokal an.

Eintracht Braunschweig trifft in einem Heimspiel auf Schalke 04, der VfL Osnabrück auf den 1. FC Köln. Der HSV reist zu RW Essen, St. Pauli spielt beim SV Atlas Delmenhorst. Holstein Kiel tritt beim FC Gütersloh an, Hannover 96 beim SV Sandhausen, Hansa Rostock beim FSV Frankfurt.

Hamburger SV

21 Tage liegen zwischen der 1:3-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen Stuttgart und dem Trainingsauftakt für die neue Saison. Der HSV startet die Mission Aufstieg - mal wieder.

Trainingsstart: 30. Juni (28./29. Juni Laktattest)

Trainingslager: 6. bis 15. Juli in Kitzbühel

Testspiele: 2. Juli beim FC Verden, 7. Juli gegen Viktoria Pilsen (in Westendorf/Österreich), 15. Juli gegen RB Salzburg (in Anif/Österreich), 22. Juli gegen Glasgow Rangers

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 13. August (13 Uhr) bei Rot-Weiss Essen

FC St. Pauli

Das Team von Trainer Fabian Hürzeler startete schon am 19. Juni in die Vorbereitung, vor allen anderen Zweitligisten. Als wollte man den Schwung der Vorsaison, als St. Pauli das mit Abstand beste Rückrundenteam war, in die neue Spielzeit mitnehmen.

Trainingsstart: 19. Juni

Trainingslager: 22. Juni bis 24. Juni Reise nach Schottland, 6. bis 16. Juli im Passeiertal (Südtirol)

Testspiele: 23. Juni bei Dunfermline Athletic (3:0), 30. Juni gegen den VfB Oldenburg (in Ahlhorn), 4. Juli gegen Rangers FC (in Malente), 9. Juli gegen Austria Lustenau (in St. Martin/Südtirol), 15. Juli gegen Arminia Bielefeld (in Kiens/Südtirol), 22. Juli gegen Hapoel Tel Aviv

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 12. August (15.30 Uhr) bei Atlas Delmenhost

Holstein Kiel

Die Störche reisen ins Trainingslager nach Österreich. Dort sind auch zwei Testspiele geplant, die Gegner stehen noch nicht fest.

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 9. Juli bis 17. Juli in Ötz (Österreich)

Testspiele: 28. Juni beim SSV Rantzau (9:0), 1. Juli beim SC Weiche Flensburg, 7. Juli gegen Hannover 96, 22. Juli bei Union Berlin

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 12. August (15.30 Uhr) beim FC Gütersloh

Hannover 96

Zur Saisoneröffnung am 22. Juli hat sich Hannover einen prominenten Testspielgegner ausgesucht: Der FC Villarreal, der die Saison 2022/2023 in Spanien auf Platz Fünf abschloss, kommt in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 9. Juli bis 16. Juli in Saalfelden (Österreich).

Testspiele: 28. Juni beim SV Ramlingen/Ehlershausen (3:0), 1. Juli beim VfV Hildesheim, 7. Juli bei Holstein Kiel, 19. Juli gegen den MSV Duisburg, 22. Juli gegen den FC Villarreal

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 11. August (18 Uhr) beim SV Sandhausen

Hansa Rostock

Die Rostocker verbringen den Sommer in Deutschland, im Trainingslager in Brandenburg ist noch ein weiteres Testspiel geplant. Am 22. Juli soll ein höherklassiger Gegner als Generalprobe für den Saisonstart dienen.

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 8. Juli bis 16. Juli in Neuruppin

Testspiele: 28. Juni bei der LSG Elmenhorst (17:0), 5. Juli beim Malchower SV, 15. Juli gegen Pogon Stettin, 19. Juli gegen BFC Dynamo

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 13. August (18 Uhr) beim FSV Frankfurt

Eintracht Braunschweig

Der neue Eintracht-Trainer Jens Härtel setzt auf Konter und aggressives Pressing. Für einen solchen laufintensiven Stil dürfte die Vorbereitung umso bedeutsamer werden.

Trainingsstart: 22. Juni (21. Juni Laktattest)

Trainingslager: 7. Juli bis 13. Juli in Harsewinkel (Klosterpforte)

Testspiele: 23. Juni bei der SG Watenbüttel/Völkenrode (14:1), 24. Juni beim SSV Kästorf (6:0), 1. Juli Vorbereitungsturnier in Lohne gegen BW Lohne und SV Drochtersen/Assel, 8. Juli VW-Cup in Osnabrück mit dem VfL und Fortuna Düsseldorf, 11. Juli in Telgte gegen Preußen Münster

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 11. August (20.45 Uhr) gegen Schalke 04

VfL Osnabrück

Nach dem dramatischen Saisonende durfte sich der VfL über den Aufstieg freuen. Die Vorbereitung verbringen die Osnabrücker in der Region, Ankum liegt nur knapp 40 Kilometer von der Bremer Brücke entfernt.

Trainingsstart: 28. Juni

Trainingslager: 10. Juli bis 13. Juli in Ankum

Testspiele: 2. Juli bei Sportfreunde Lotte, 8. Juli VW-Cup in Osnabrück mit Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig, 14. Juli (in Ankum) gegen den FC Emmen, 21. Juli (Gegner offen), 22. Juli gegen Viktoria Köln

Ligastart: 28. Juli - 30. Juli

DFB-Pokal, 1. Runde: 14. August (20.45 Uhr) gegen den 1. FC Köln

