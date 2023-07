Tennis Tennis am Rothenbaum: Altmaier im Achtelfinale Stand: 24.07.2023 23:08 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier (Kempen) hat sich am Hamburger Rothenbaum als erster Deutscher im Herren-Wettbewerb für das Achtelfinale qualifiziert. Bei den Damen kamen Noma Noha Akugue aus Reinbek und die Dortmunderin Jule Niemeier eine Runde weiter.

Altmaier setzte sich am späten Montagabend im letzten Match des Tages auf dem Centre Court mit 7:5, 6:4 gegen den Franzosen Richard Gasquet durch. Nächster Gegner des 24-Jährigen ist entweder der an Nummer zwei gesetzte Bastad-Sieger Andrej Rublew (Russland) oder der Spanier Bernabe Zapata Miralles.

Lokalmatador Alexander Zverev steigt am Dienstag ins Turnier ein. Der an Nummer vier gesetzte 26-Jährige bekommt es zum Auftakt mit dem Slowaken Alex Molcan zu tun. Yannick Hanfmann (Karlsruhe) trifft auf den Argentinier Francisco Cerundolo, außerdem kommt es zum deutschen Duell zwischen Maximilian Marterer (Nürnberg) und Rudi Molleker (Berlin).

Noha Akugue sorgt für Überraschung

Im Damen-Wettbewerb hatte zuvor die 19-Jährige Noha Akugue, die in der Hansestadt mit einer Wildcard antritt, für eine Überraschung gesorgt. Die Hamburgerin setzte sich mit 7:5, 6:4 gegen Laura Pigossi durch und feierte ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour. Gegen die Brasilianerin hatte sie noch in der zweiten Qualifikations-Runde zum Grand-Slam-Turnier in Paris verloren. Nun trifft die deutsche Meisterin von 2020 auf die an Nummer eins gesetzte Donna Vekic (Kroatien) oder die Australierin Storm Hunter.

Niemeier bezwingt Seidel

Ebenfalls eine Runde weiter ist Jule Niemeier. Die 23-Jährige, die 2022 beim Tennis-Klassiker in Wimbledon überraschend das Viertelfinale erreicht hatte, kämpft in diesem Jahr mit ihrer Form: Bei zwölf Turnieren kam das Aus bereits in der ersten Runde.

Am Rothenbaum lief es besser: Die einstige Weltranglisten-61. setzte sich gegen die 18 Jahre alte Hamburgerin Ella Seidel mit 7:6 (7:5), 1:6, 6:3 durch. Niemeier trifft nun auf die an Nummer sechs gesetzte Kasachin Julia Putinzeva. Vorjahressiegerin Bernarda Pera (USA) mühte sich zu einem 6:2, 1:6, 6:4 gegen die Türkin Zeynep Sönmez.

Lys am Dienstag gegen Sherif

Bereits am Sonntag hatte Tamara Korpatsch durch ein 3:6, 6:2, 6:1 gegen die Argentinierin Maria Carle das Achtelfinale der mit 235.680 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung erreicht. Neben Korpatsch, Noha Akugue und Niemeier schlägt aus deutscher Sicht noch Eva Lys auf. Die Hamburgerin trifft am Dienstag auf die Ägypterin Mayar Sherif.

